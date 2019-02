Annuncio

Venerdì 15 febbraio, a partire dalle 21,20 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne: la scelta', che avrà come protagonista in questo primo appuntamento Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi uscire dal programma tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di Uomini e donne che hanno seguito le vicissitudini e il percorso dei tronisti e che sono a questo punto curiosi di conoscerne l'epilogo. Come già ampiamente anticipato, il serale non avrà una conduttrice, ma il tutto sarà basato su un sapiente lavoro di montaggio.

Speciale Uomini e donne, prima puntata dedicata alla scelta di Teresa Langella

Come mostrano i promo in onda in questi giorni sulle reti Mediaset, il primo dei tre appuntamenti dello Speciale di Uomini e donne sarà dedicato alla scelta finale di Teresa Langella la quale, come sappiamo, è arrivata al termine del suo percorso con due corteggiatori, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

La giovane napoletana, dunque, sarà chiamata a decidere con quale dei due pretendenti uscire dal programma, non prima di aver passato del tempo con entrambi in una villa dove il 'rivale' ha la possibilità di vedere in tempo reale, attraverso dei monitor, cosa succede con l'altro corteggiatore. In seguito si passerà al castello, dove verrà organizzata la festa di fidanzamento, alla presenza di familiari e amici, con tanto di ricchi buffet e sfarzose decorazioni. Il tutto organizzato dalle sapienti mani di Valeria Marini.

La scelta di Teresa in onda in prima serata il 15 febbraio

La location del castello di Montignano farà quindi da sfondo alla scelta finale della tronista napoletana la quale, dalle poche anticipazioni pervenute sino ad ora, sappiamo essere particolarmente agitata.

Alcune immagini postate sui siti ufficiali del programma di Maria De Filippi, mostrano Teresa in lacrime consolata da Gemma Galgani, altra protagonista di questo speciale di Uomini e donne. La Galgani, infatti, avrà il ruolo di consigliera dei tronisti, mentre Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e donne, dispenserà consigli sulle tendenze di moda. Presenti nelle puntate serali di Uomini e donne anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, oltre ad ospiti illustri che si alterneranno puntata dopo puntata; attesi, infatti, secondo gli spoiler, chef stellati e vari cantanti. Per saperne di più e scoprire quale sarà la scelta di Teresa Langella non resta che attendere la messa in onda della prima puntata dello Speciale di Uomini e donne venerdì 15 febbraio a partire dalle 21,20 su Canale 5.