Annuncio

Annuncio

Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina, è riuscita ancora una volta a catturare l'attenzione di tutti e a fare letteralmente impazzire i suoi fan sui social network grazie ad una delle sue sempre geniali trovate. Questa volta si è resa protagonista di un video postato su Instagram in cui si mostra mentre fa una doccia, e quindi senza veli, provocando logiche reazioni dei follower, con molti approvazioni ma anche pareri opposti.

Belen Rodriguez posta un video in cui fa la doccia

Belen è sempre una donna molto desiderata dagli uomini e in grado di vantare una certa approvazione anche da parte del pubblico femminile, soprattutto perché riesce continuamente a tenere alta l'attenzione su tutto ciò che fa.

Annuncio

In tal senso l'uso accurato dei social network è fondamentale, per questo non stupisce il suo ultimo post contente un filmato in cui fa la doccia e si intravedono le sue forme sinuose, indubbiamente una delle sue armi vincenti.

Più nello specifico il video ha creato un certo scalpore in quanto propone un vedo non vedo con la bella argentina in varie pose, anche perché si tratta di una sintesi del suo nuovo shooting fotografico. Ma per non perdervi nulla di quanto mostrato da Belen eccovi il video della doccia hot dell'argentina, postato sul suo profilo Instagram:

Belen senza veli in doccia, la reazione dei followers

Come facilmente prevedibile la reazione dei social alla pubblicazione del video è stata molto forte, con gli utenti che si sono scatenati nei commenti, nei like e in tutte le interazioni possibili.

Annuncio

I migliori video del giorno

A tal proposito il video ha totalizzato un numero elevatissimo di visualizzazioni, destinate a non fermarsi peraltro, incantando gli oltre 8 milioni di followers che la trentaquattrenne showgirl può vantare su Instagram.

Fra i vari commenti se ne contano una quantità elevata di quelli che apprezzano notevolmente quanto postato dalla Rodriguez, ma non mancano i classici haters che le rivolgono pensieri maligni e qualche offesa (ad esempio ricordandole di essere mamma o in relazione al gossip sempre attuale con Stefano De Martino). Anche se non si dovrebbe ormai queste situazioni sono all'ordine del giorno sui social network e quasi non ce ne stupiamo più, tuttavia denotano una certa invidia nei confronti della donna.

Annuncio

Ma nonostante questo gli apprezzamenti e il suo successo parlano chiaro, piaccia o non piaccia anche questa volta Belen Rodriguez ha colpito nel segno.