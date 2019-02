Annuncio

Sabato è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te. Dopo l'arrivo in studio di Emma Marrone e Owen Wilson, c'è stata una storia che ha lasciato piuttosto perplessi molti telespettatori. Stiamo parlando di quella riguardante Calogero e Valentina.

Calogero ha invitato in puntata la sua ex fidanzata per riconquistarla. Alla base dell'addio tra i due giovani ci sarebbe stata la troppa gelosia da parte di Valentina. Dopo che la donna ha accettato l'invito è andato in scena il confronto dei due giovani. Nel corso dell'incontro chiarificatore, entrambi i protagonisti della storia hanno più volte tirato in ballo il mondo dei social.

Valentina infatti, avrebbe lasciato il suo fidanzato dopo aver scoperto delle chat compromettenti del suo fidanzato con un'altra donna.

Calogero invece, avrebbe ribadito più volte di essere infastidito per alcune foto pubblicate dalla sua donna su Instagram, considerate un po' troppo osé. La storia ha insospettito i telespettatori, in quanto troppo incentrata dai due protagonisti sull'argomento Social. Calogero e Valentina sono stati accusati di aver inventato la crisi per ottenere più follower su Instagram.

“La apro se mi prometti di non commettere più questi sbagli perché tanto io scopro tutto!” Calogero è riuscito a riconquistare la fiducia di Valentina, apriamo subito questa busta! 😍 #CePostaPerTe pic.twitter.com/eX5VVnC2Cn — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 23 febbraio 2019

Molti telespettatori dopo aver ascoltato le ragioni dei due protagonisti si sono riversati su Instagram alla ricerca del profilo di Calogero e Valentina.

Dalle verifiche è emerso che la ragazza ha un profilo pubblico mentre quello dell'uomo è privato. Oltre alle numerose foto in costume di Valentina agli occhi degli utenti non è sfuggito il numero dei follower della coppia. In effetti, un numero un po' troppo grande per essere due persone comuni.

La reazione dei telespettatori: 'Due pessimi attori'

Calogero e Valentina dopo essere tornati insieme sono stati presi di mira sui social. Moltissimi utenti hanno attaccato la coppia di aver utilizzato una strategia per guadagnare dei soldi. Su Twitter un utente ha criticato aspramente i due giovani siciliani: "Questa storia puzza di business". Un altro ha dipinto Calogero e Valentina come due pessimi attori.

Altri hanno speso delle belle parole per Maria De Filippi in quanto considerata la parte lesa. La conduttrice invece, per cercare di far riappacificare i due fidanzati, ha confessato a Valentina che il suo fidanzato aveva telefonato tutti i giorni in redazione pur di essere chiamato in puntata e riconquistare la sua donna. Intanto, nonostante un piccolo strascico di polemiche, C'è posta per te questa volta ha conquistato oltre il 30% di share.