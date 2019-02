Annuncio

Josè Mourinho, nonostante il recente esonero dal Manchester United, resta uno dei personaggi più influenti del mondo del calcio. Questo a causa della sua personalità molto marcata e del suo carattere forte, oltre alla qualità (che per molti è un difetto) di non avere peli sulla lingua. Tutto ciò, unito alle tante vittorie ottenute sul campo, lo rende certamente 'vulcanico' e destinato a far parlare di sé, nel bene e nel male. Ultimamente, però, lo Special One sta incappando in alcune gaffe legate alle cadute in pubblico e anche questa volta si è verificato qualcosa di simile: non su un campo di calcio, ma prima di un'importante match di hockey su ghiaccio che si è disputato in Russia.

Mourinho cade sul ghiaccio: il video del capitombolo

Nello specifico, l'evento che ha visto come protagonista involontario Mourinho è avvenuto a Balasicha, in Russia, prima di una partita di hockey su ghiaccio valida per il campionato KHL, dove si affrontavano le squadre di Ekaterinburg e Magnitogorsk.

Il tecnico portoghese ha preso parte alla cerimonia di apertura del match in quanto ospite della serata. Il compito dell'ex allenatore dell'Inter era quello di lanciare il puck tra i bastoni dei giocatori, per dare simbolicamente il via alla gara.

Ma dopo aver compiuto il gesto, ecco l'inconveniente inatteso: il mister di Setubal è tornato indietro per guadagnare la sua postazione ed osservare l'incontro, ma è scivolato sul tappeto rosso ed è caduto in modo rovinoso. Si è trattato di un vero e proprio capitombolo, tanto che i giocatori lo hanno aiutato a rialzarsi, accertandosi che non si fosse fatto male, prima di accompagnarlo a bordo campo. Una caduta può accadere a tutti, famosi e meno famosi, ma per Mou si tratta della seconda volta davanti alle telecamere. Il video è diventato virale e l'ironia dei social si è scatenata.

Ecco il video che mostra il capitombolo dell'allenatore portoghese durante l'evento:

Le reazioni del web

A questo episodio sono seguite le classiche reazioni di segno opposto dei tifosi, perché Mourinho non è un personaggio da mezze misure: o lo si ama o lo si odia. Per questo, a fronte dei tifosi interisti che continuano a venerarlo, tanti altri lo hanno sempre detestato ed in questa circostanza costoro non gli hanno risparmiato gli sfottò.

In particolare alcuni in rete parlano di "triplete di cadute", includendo fra queste anche quella metaforica dell'esonero dalla panchina dello United, oltre a quelle effettive avvenute prima a Wembley e poi in Russia.