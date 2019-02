Annuncio

L’arrivo di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi è stato un vero e proprio ciclone. Dopo il bacio notturno con Jeremias Rodriguez, i primi litigi e le accuse dei fan, sui social network, nei confronti della trasmissione, questa volta a sollevare un polverone mediatico ci ha pensato Dagospia.

Il sito giornalistico diretto da Roberto D’Agostino ha illustrato un possibile retroscena sulla nuova naufraga appena arrivata. Secondo il sito di Gossip, la produzione avrebbe voluto l’ex protagonista di Uomini e Donne per uno scopo ben preciso: "creare nuove dinamiche all’interno del reality". Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba: “L’isola ha trovato la sua eroina. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha una missione imposta dalla sua agenzia”.

La carta Soleil per rilanciare gli ascolti dell'Isola dei Famosi

In effetti Soleil è arrivata da poco in Honduras, ma sta già facendo parlare molto di sé. Appena sbarcata all’isola, ha avuto una discussione con Giorgia Venturini. Ancora prima di mettere piede nel reality, l’ex corteggiatrice del programma condotto da Marla De Filippi aveva inoltre fatto capire di voler corteggiare Stefano Bettarini, che oltretutto appartiene alla sua stessa agenzia di spettacolo. Nonostante quest’ultimo fosse fidanzato con Nicoletta Larini. Infine Soleil ha già mostrato di avere un certo feeling con il più piccolo di casa Rodriguez, Jeremias. Al momento va detto che non c’è stata nessuna conferma o smentita sulle ipotesi di Dagospia, ma prima dell’arrivo della bella influencer in Honduras vigeva la calma piatta tra i naufragi e gli ascolti del programma ne stavano risentendo.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno quindi facendo parlare molto di loro. I due naufraghi, poche ore dopo essere entrati in gioco all'Isola dei Famosi, si sono scambiati un tenero bacio, ma sull'Isla Bonita i due hanno trovato un letto e del cibo. E c'è il sospetto che possa essere successo altro, dopo essersi coccolati per una notte intera. i

Soleil leader: è polemica sui social

Al termine dell’ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, i social si sono scatenati puntando il dito contro il programma. Alcuni utenti su Twitter hanno accusato la produzione di aver favoreggiato Soleil Sorge nel diventare il leader della settimana. Molti sostengono che la fiamma della Sorge durante la prova del fuoco fosse meno intensa di quella di Aaron Nielsen: "Che pagliacciata - ha scritto un utente su Twitter - lei stessa al termine della prova ha dichiarato che pensava di stare in una sauna”.