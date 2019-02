Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con C'è posta per te e ieri sera sono state raccontate delle nuove storie nel corso della quinta puntata del people show, tornato in onda dopo la sosta per la settimana del Festival di Sanremo. Tra le storie raccontate da Maria De Filippi vi era anche quella di Emanuele e Cristal, una coppia di fidanzati siciliani. Lui, dopo essere scappato per ben due volte dall'altare, ha chiesto alla fidanzata una terza possibilità, che tuttavia non è arrivata.

Le novità su Emanuele e Cristal dopo l'ospitata a C'è posta per te

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Emanuele ha raccontato a C'è posta per te che, per ben due volte, ha organizzato il matrimonio con Cristal, ma in entrambe le occasioni ha dato buca alla ragazza.

Il motivo? Emanuele dice di essersi lasciato influenzare dalla sua famiglia, la quale non avrebbe mai creduto nella buona fede di Cristal, ritenendo che la ragazza fosse interessata soltanto all'aspetto materiale ed economico. Emanuele, infatti, gestisce un'agenzia di pompe funebri in Sicilia, la quale gli permette di condurre una vita molto agiata.

Eppure il ragazzo sostiene di aver sbagliato a mettere in discussione il sentimento nei confronti di Cristal, ed ecco che ieri ha chiesto aiuto alla De Filippi. Peccato, però, che Cristal non abbia cambiato idea, scegliendo di chiudere definitivamente la busta.

Ma cos'è successo dopo la puntata di C'è posta per te di ieri? La ragazza si è lasciata andare ad uno sfogo sui social, ribadendo la sua posizione e quindi il rifiuto nei confronti di Amedeo.

'A tutti quelli che stanno inventando teorie e complotti, state sparando solo a zero, senza sapere nulla', ha scritto la ragazza difendendosi dalle accuse e dai sospetti che circolavano in rete sul suo conto.

Anche Mario Balotelli tra gli ospiti di ieri di C'è posta per te

Tra le storie che sono state raccontate ieri a C'è posta per te, c'è stata anche quella che ha avuto come protagonisti Pio e Amedeo, i quali hanno 'chiesto aiuto' a Mario Balotelli, affinché potesse regalare una macchina al fratello di Amedeo, che ha preso la patente da poco.

Una richiesta che, in un primo momento, ha messo un po' in difficoltà il bomber, il quale sembrava non esser convinto di scendere a compromessi con il duo comico.

Poi, però, di fronte all'insistenza di Pio e Amedeo che non si arrendono mai, ecco che è intervenuta anche Maria De Filippi, la quale ha proposto a Mario Balotelli di dividere la cifra da sborsare per l'acquisto dell'auto. E così, sul finale, Balotelli si è lasciato convincere e il fratello di Amedeo ha ricevuto l'automobile che aveva sempre sognato.