Le vicende dei protagonisti della soap opera 'Il Paradiso delle signore' appassionano ogni giorno milioni di spettatori. Nuovi colpi di scena si presenteranno nelle prossime settimane nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo sottolineano che Vittorio parlerà a Clelia. Umberto si farà ingannare da Andreina, al punto che le proporrà di trasferirsi in villa, sebbene tale ipotesi non riceva il consenso da parte di molte persone. Adelaide si impegnerà in prima persona per impedire l'arrivo della Mandelli, con la quale la donna non ha mai avuto un ottimo rapporto.

Luciano sorpreso dalla proposta del figlio Federico

La contessa si scontrerà con il cognato, al quale fa notare la preoccupazione per Riccardo: la donna andrà per tale ragione alla ricerca di uno specialista che possa prendere in cura il ragazzo.

L'amante di Luca confiderà nell'aiuto di uno psicologo con l'intento di ottenere gli effetti sperati, mentre Agnese e Salvatore si prenderanno cura di Gabriella, la quale dovrà fare i conti con un'influenza. Nicoletta cercherà di capire ciò che è successo con Riccardo dopo che il giovane Guarnieri ha 'rubato' un bacio all'ex fidanzata. L'uomo scriverà un diario, e grazie a questo avrà modo di esprimere i suoi pensieri. Il figlio di Umberto seguirà i consigli della zia facendo i conti però con il parere contrario del padre. La proposta di Federico a Vittorio lascerà di stucco il genitore, sicuro di migliorare il Paradiso Market. Oltre a Gabriella si ammalerà anche Dora e per tale ragione vi sarà una carenza di personale. Nel frattempo Lisa dimostrerà il proprio talento nonostante continui a nascondere dei segreti.

Marta viene a conoscenza dello scontro tra Adelaide e Umberto

Lisa inizierà ad avere dei dubbi riguardo al piano diabolico organizzato dallo Spinelli, mentre Nicoletta farà i conti con la gravidanza. La giovane donna riceverà l'appoggio da parte di Silvia, la quale con una scusa si presenterà a casa della Cattaneo per fare delle chiacchiere spensierate con la figlia di Luciano. Tina, invece, rimarrà stupita dopo aver visto la foto di Sandro in compagnia di una donna e chiederà delle spiegazioni a Vittorio. Infine, Marta verrà a conoscenza della lite avvenuta tra Umberto e Adelaide al punto che la giovane Guarnieri si vedrà costretta ad avere un confronto con Andreina.