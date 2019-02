Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te è andata in onda sabato 2 febbraio in prima serata su Canale 5 nella quale i telespettatori come sempre, si sono emozionati nel sentire il racconto di storie di gente comune che chiedono aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi. Ospite d'eccezione della quarta puntata l'attore romano Claudio Amendola, il quale ha fatto una sorpresa ad Alessandra, chiamata in studio dal compagno Andrea. La vicenda dei due ragazzi, poco più che ventenni, ha toccato anche l'attore, il quale non è riuscito a trattenere la commozione.

C'è posta per te del 2 febbraio, commozione di Amendola per Andrea e Alessandra

Una nuova puntata di C'è posta per te ricca di emozioni quella andata in onda sabato 2 febbraio in prima serata su Canale 5 e che ha tenuto incollati al televisore più di cinque milioni di spettatori, con uno share pari al 29,1%.

Ospite d'eccezione della puntata l'attore Claudio Amendola, chiamato nello studio di Maria De Filippi per fare una sorpresa alla giovane Alessandra. Il mittente della posta è il compagno della ragazza, Andrea, il quale come raccontato dalla conduttrice, da poche settimane ha perso anche il lavoro.

I due giovani poco più che ventenni, sono già genitori, innamoratissimi e pieni di difficoltà. Un racconto commovente che ha toccato particolarmente l'ospite illustre, il quale non è riuscito a trattenere la commozione.

C'è posta per te, lieto fine per Andrea, trova un lavoro grazie alla De Filippi

La vicenda di due giovanissimi ha commosso non solo i telespettatori da casa ma anche Claudio Amendola il quale, rivolgendosi ad Alessandra ed Andrea ha dichiarato come i due giovani siano di esempio per tutti i ragazzi italiani, per il loro impegno e la voglia di fare. Andrea infatti, diventato padre a soli 17 anni, ha abbandonato gli studi e per cercare di mantenere la famiglia, ha fatto qualsiasi lavoro. La vicenda, come abbiamo visto nel corso della puntata, ha comunque avuto un lieto fine.

In studio infatti, si è presentato un imprenditore pronto ad offrire un lavoro a tempo indeterminato ad Andrea. Un gesto che ha commosso tutti e che permetterà ad Andrea e Alessandra di guardare al futuro con più tranquillità.

Appuntamento con la prossima puntata di C'è posta per te che, ricordiamo, andrà in onda il 16 febbraio prossimo. Sabato 9 febbraio infatti il people show di Maria De Filippi non andrà in onda, per dare spazio al Festival di Sanremo in programma su Rai 1.