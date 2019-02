Annuncio

Emozioni, lacrime ma anche pesanti critiche social per Mauro Icardi e Wanda Nara. Il capitano dell’Inter e la sensuale moglie manager sono stati protagonisti della puntata di ieri sera di C’è Posta per Te. La show girl argentina si è commossa nell’ascoltare la storia di una famiglia pugliese che ha deciso di regalare una gradita sorpresa alla giovane Serena per i sacrifici fatti dopo la prematura morte della madre. Wanda Nara non è stata presa di mira soltanto per la scollatura audace indossata nel corso della puntata ma anche dalla sorella dell’attaccante nerazzurro.

Ivana Icardi ha riservato parole di fuoco alla cognata su Instagram Stories. “Cerca di mostrare alla gente che ci tiene a questa famiglia quando tutto ciò che gli interessa è stare di fronte ad una telecamera”.

Il nuovo affondo della sorella del capitano dell'Inter

Non è la prima volta che Ivana Icardi attacca Wanda Nara. In passato la sorella del fuoriclasse argentino ha parlato del complicato rapporto con la consorte del capitano dell’Inter anche a Domenica Live. La ventitreenne di Rosario ha più volte accusato la show girl di aver allontanato Maurito dalla sua famiglia. Un rapporto conflittuale confermato dalle Stories pubblicate dalla Icardi in relazione alla partecipazione dell’attaccante e di Wanda Nara a C’è Posta per Te.

“Mamma mia, lì dovremmo essere seduti io, i miei genitori ed i miei fratelli”. Senza fare giri di parole Ivana ha riferito che l’attaccante nerazzurro aveva sempre in mente la famiglia prima che conoscesse la moglie.

'A te interessa stare solo al centro del mondo'

Ivana Icardi si è soffermata su alcune parole che Wanda Nara ha riservato alla famiglia pugliese nel corso di C’è Posta per Te.

“Ma come si permette di dire che la cosa più importante è vedere la famiglia unita. Lo scherzo si racconta da solo, quanta ipocrisia c’è nel mondo”. La sorella del capitano dell’Inter ha ricordato che la madre non è morta e soffre molto per la lontananza dal figlio. Inoltre la ventitreenne ha sottolineato che l’opinionista di Tiki Taka si ricorda di lei soltanto quando va in televisione. “Perché non provi ad avvicinarti invece di allontanarci. A te interessa soltanto stare al centro del mondo”.

Parole di fuoco che di sicuro scateneranno nuove accese polemiche. Da verificare se Wanda Nara intenderà replicare alla cognata oppure sceglierà la strada del silenzio per non alimentare ulteriori discussioni.