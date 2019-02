Annuncio

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, una delle coppie più amate di Uomini e donne, si sono lasciati. Sembra, da un video postato dalla pagina Spysee che, dopo la rottura, Colloricchio sia andato a cena con un'ex di Irama. La donna in questione è Yanirsa, una ballerina molto attiva sui social, che ha pubblicato il video dell'appuntamento. Qualche utente del web ha avvisato prontamente Nicole. Nel filmato si vede una cena intima con musica di sottofondo e del vino in tavola.

Una passione ormai scemata e diverse incomprensioni caratteriali hanno decretato la fine della relazione tra Colloricchio e la Mazzocato [VIDEO] che, fino a qualche tempo fa, parlavano addirittura di matrimonio.

Ora le loro strade si sono divise senza possibilità di ritornare sui propri passi, come sembra dalla risposta data da Nicole a chi le ha fatto notare la nuova compagnia del suo ex fidanzato. La ragazza ha infatti ribadito che "la sua vita fortunatamente è altro ora" e che "ognuno è libero di fare ciò che vuole". I fan della coppia sono rimasti molto delusi nell'apprendere la notizia della fine di un rapporto che sembrava destinato a durare nel tempo.

Fabio, dopo Nicole, frequenta una donna

Al momento non si può affermare con certezza che sia scoppiato l'amore tra Fabio Colloricchio e la ballerina, anche perché i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in tal senso. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sui social per capire se tra i due giovani si sia trattato solo di un fuoco di paglia o dell'inizio di una relazione stabile e duratura.

Fabio è uscito da poco da una storia d'amore molto intensa con la Mazzocato, nata alla corte di Maria De Filippi. La notizia di una probabile frequentazione di Fabio con l'ex di Irama ha suscitato molta curiosità sul web, in quanto il giovane sembrerebbe pronto ad aprirsi nuovamente all'amore. Solo il tempo potrà chiarire come stanno veramente le cose tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la ballerina di Nera, uno dei pezzi più gettonati di Irama Plume. Ormai Fabio e Nicole si sono detti addio dopo quattro anni d'amore, un sentimento che nessuno dei due ha mai rinnegato. Nel corso di un'intervista rilasciata a Spy, la Mazzocato ha confessato che causa della rottura sono state anche differenze caratteriali e di origini che hanno finito per condurre la storia d'amore al capolinea. La ragazza ha sottolineato il fatto che inizialmente ha creduto di poter vincere romanticamente le differenze, ma poi si è arresa alla fine di un amore.