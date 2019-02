Annuncio

Una nuova ed emozionante puntata di C'è posta per te ci attende anche sabato 2 marzo a partire dalle 21:25 su Canale 5 e dove il pubblico potrà assistere al racconto di nuove storie di gente comune che chiede aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per esaudire un desiderio o riconciliarsi con una persona cara. Grande successo in termini di ascolti, anche per la scorsa puntata, dove è stato sfondato il muro del 30% di share e che conferma C'è posta per te il programma leader del sabato sera. Anche nel prossimo appuntamento, la conduttrice sarà coadiuvata da due ospiti d'eccezione che, stando a quanto riportano le pagine social ufficiali della trasmissione sono: la cantante Elisa e l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso.

C'è posta per te, puntata del 2 marzo: Elisa alla corte della De Filippi

Stando a quanto ci riportano le anticipazioni riguardanti la settima puntata, nello studio di C'è posta per te arriverà la cantante friuliana Elisa, pronta a regalare un sorriso a qualche suo fan. L'artista, ex coach di Amici, è per la prima volta ospite di C'è posta per te e, come rivelano i promo della puntata pubblicati sui social, farà il suo ingresso in studio visibilmente emozionata. Elisa sta riscuotendo grande successo con il suo ultimo album "Diari aperti", già disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute ed è in procinto di partire per il tour che la porterà in giro per l'Italia. Un'altra artista della musica italiana quindi, sarà protagonista di una delle storie raccontate da Maria De Filippi, dopo l'ospitata di Emma Marrone della scorso sabato, in cui la cantante salentina ha fatto una sorpresa a Claudio ed Enrico, due suoi piccoli fan affetti dalla sindrome di Down.

Gennaro Gattuso ospite di C'è posta per te sabato 2 marzo

Oltre ad Elisa, un secondo ospite illustre è atteso nello studio di C'è posta per te sabato 2 marzo.

Stiamo parlando dell'allenatore del Milan Gennaro Gattuso il quale, dalle clip pubblicate sui social, farà il suo ingresso acclamato dal pubblico. Non è la prima volta che l'allenatore ed ex calciatore viene chiamato da Maria De Filippi, anche se non è dato sapere se Gattuso sia un classico ospite, chiamato a fare una sorpresa a qualche fan e pronto ad emozionarsi, come successo con Balotelli, con una delle storie raccontate dalla conduttrice.

Non resta quindi che attendere la messa in onda della settima puntata di C'è posta per te prevista per sabato 2 marzo in prima serata su Canale 5 per scoprire da chi sono stati chiamati in causa Elisa e Gennaro Gattuso.