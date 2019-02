Annuncio

Nella sesta puntata di C'è Posta per te andata in onda ieri, 23 febbraio, ha colpito particolarmente i telespettatori la storia di Giorgio e Romina, due bellissimi fratelli chiamati nello studio di Maria De Filippi dalla madre Giusi, con l'intento di riallacciare i rapporti con loro. Mentre Romina non ne ha voluto sapere, Giorgio al contrario ha aperto la busta ed ha incontrato la madre. Ma a scatenare il pubblico è stata la bellezza dei due ragazzi tanto che, già durante la puntata, i fan si sono riversati in rete alla ricerca di informazioni sui due giovani. Grande successo anche per la sesta puntata del people show di Maria De Filippi che anche sabato 23 febbraio è stato il programma più visto della serata con oltre 5 milioni di telespettatori.

Fan scatenati alla ricerca di informazioni sul conto dei due giovani

Giorgio e Romina hanno mandato letteralmente in visibilio i fan di Maria De Filippi che i sono scatenati sui social alla ricerca di informazioni sui figli di Giusi. Occhi chiari e capelli scuri, hanno 'bucato' il video, tanto che sul web sono piovuti una marea di commenti positivi su entrambi e molti utenti hanno addirittura espresso il desiderio di vederli sul trono di Uomini e donne. Una rincorsa a informazioni sui due fratelli che è cominciata non appena i ragazzi sono apparsi in tv. Si è scoperto che Giorgio ha 24 anni, è un ballerino e si dichiara single, mentre Romina, stando a quanto pubblicato su Instagram, sembra sia fidanzata.

Romina non ha voluto incontrare la madre

Protagonisti della puntata del 23 febbraio di C'è posta per te, Giorgio e Romina sono giunti in studio chiamati dalla madre Giusi, con cui i due giovani hanno interrotto i rapporti. La donna, dopo la separazione dal padre dei suoi figli, ha iniziato una convivenza con un altro uomo che sarebbe stato, in passato, il miglior amico dell'ex marito. Una relazione mai accettata da Giorgio e Romina che alla richiesta della madre hanno avuto reazioni diverse: se il ragazzo è rimasto ad ascoltarla ed alla fine ha aperto la busta, Romina non ne ha voluto sapere ed è uscita dallo studio senza incontrarla. Il clamore e la curiosità suscitata dai due ragazzi è talmente alta che in molti auspicano di rivederli presto in tv, magari in uno dei programmi di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire se ciò accadrà veramente, ricordiamo che la puntata può essere rivista in streaming su Mediaset play mentre il prossimo appuntamento con C'è posta per te è previsto per sabato 2 marzo, sempre a partire dalle 21:25, su Canale 5.