Annuncio

Annuncio

Una storia a lieto fine ed una rissa sfiorata nel corso della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Tutto è partito quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Noel Formica ed Alessandro. Dopo la storia ad alta tensione con Armando Incarnato la dama ha comunicato l’intenzione di lasciare il programma con il corteggiatore. “C’è stata subito una buona intensa tra noi ed abbiamo scoperto di avere interessi in comune anche nell’ambito lavorativo”. La decisione dell’abruzzese ha sorpreso piacevolmente Gianni Sperti. “Sicuramente ora ho un’immagine diversa da quella che avevo prima di Noel e, soprattutto, si comprendono meglio tante cose”. Chiaro il riferimento alla frequentazione della dama con Armando.

Annuncio

A difesa del napoletano è intervenuto Gian Battista Ronza che ha puntato l’indice contro Gianni Sperti contestando apertamente alcuni suoi giudizi sulle coppie in studio. Da qui è nata un’accesa discussione che ha coinvolto anche Gemma Galgani con il cavaliere che è stato trattenuto a fatica dagli altri protagonisti del parterre maschile e rimproverato dalla conduttrice.

Lo scontro tra Gian Battista e Gianni Sperti

Dopo le polemiche per la video segnalazione, Gian Battista Ronza è finito nuovamente nella bufera nel corso della puntata di questo pomeriggio di Uomini e donne. Il cavaliere ha prima ipotizzato che Gianni Sperti avesse ricevuto il filmato ‘incriminato’ da un suo amico di Bergamo e poi ha asserito che il pubblico in studio applaudisse i suoi interventi perché “in maggioranza campano-pugliese”.

Annuncio

Affermazioni che hanno infiammato gli spettatori presenti che hanno invitato l’uomo ad uscire dallo studio. Dopo essere stato richiamato da Maria De Filippi il cavaliere si è scontrato con Valentina che al termine di un rovente faccia a faccia non ha trattenuto le lacrime.

A questo punto Gian Battista è tornato su quanto accaduto con Claire affermando di essere stato lui a far saltare i piani della dama. Tirato in ballo nella vicenda Umberto ha chiarito il suo rapporto con Claire ed ha affermato di aver sofferto per una persona conosciuta fuori del programma. Da qui la decisione di lasciare il people show.

Tra Gian Battista e Valentina continuano le discussioni. Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/3wW9aXCZQh — Uomini e Donne (@uominiedonne) 28 febbraio 2019

Il cavaliere litiga con Gemma e poi chiede scusa

Nel frattempo Gian Battista ha continuato a discutere animatamente spiegando di essere stato insultato pesantemente sui social per via della segnalazione di Gianni Sperti.

Annuncio

“Sono andato alla polizia postale e mi hanno detto che non avevano mai visto una cosa del genere”. Sulla questione Maria De Filippi ha sottolineato che i social sono difficili da controllare mentre l’opinionista ha rimarcato che il cavaliere e Claire resteranno “incollati” alla sedia del trono over di Uomini e Donne. Ronza ha replicato tirando in ballo Gemma affermando che è da dieci anni in trasmissione. La stoccata ha dato fastidio alla dama che ha affrontato a muso duro il cavaliere.

Tra i due si è sfiorato il contatto fisico con Gian Battista che è stato trattenuto da Armando e Michele. Tornata la calma la conduttrice ha invitato il cavaliere a rivedersi in tv: “Sei sicuro che ti faccia bene venire qui, ti trasformi”. Subito dopo l’uomo si è scusato con Gemma e Valentina per l’accaduto.