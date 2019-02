Annuncio

Ieri sabato 23 febbraio è andata in onda la sesta puntata di C'è Posta per te e come sempre le storie raccontate da Maria De Filippi hanno appassionato il pubblico tanto che, anche ieri sera, il programma di punta di canale 5 ha battuto la concorrenza ed ha registrato ascolti record con oltre 5 milioni di telespettatori. Una delle vicende però ha lasciato perplesso il pubblico, quella che ha visto protagonisti i siciliani Calogero e Valentina, fidanzati da un anno e giunti in trasmissione su volere del ragazzo che ha chiesto ed ottenuto il perdono della fidanzata. Molti utenti del web ritengono che la storia sia stata solo un bluff, allo scopo di aumentare la visibilità sui social.

C'è posta per te, il web accusa Calogero e Valentina: 'Tutto finto per aumentare i follower'

Fidanzati da un anno, Calogero e Valentina si sono lasciati a causa della gelosia di lei, almeno così ha raccontato Calogero a Maria De Filippi.

Proprio mentre il giovane siciliano raccontava la sua storia, il pubblico ha immediatamente cercato sui social informazioni sui due protagonisti ed in breve tempo si è scoperto come su Instagram Valentina sia seguita da oltre 40mila follower, un particolare che stride con le dichiarazioni della ragazza che ha sostenuto di non amare particolarmente i social. Anche le foto pubblicate, in cui i due fidanzati appaiono insieme con i pettorali in bella mostra, non fanno altro che mettere in discussione il racconto fatto nello studio di C'è posta per te e la presunta gelosia di lei. Da qui i dubbi sollevati dai fan di Maria de Filippi che sono arrivati alla conclusione di pensare che Calogero e Valentina abbiano utilizzato il programma per aumentare la visibilità sui social.

C'è posta del 23 febbraio, Valentina perdona Calogero ma il pubblico è dubbioso

Già nel corso della puntata in onda sabato 23 febbraio i prima serata su canale 5, il pubblico ha mostrato la sua perplessità sulla veridicità della storia dei due giovani siciliani ed immediatamente sui social ne è nato un dibattito dove è emerso come in molti abbiano pensato che la loro vicenda sia stata solo un clamoroso 'bluff' allo scopo di aumentare i follower su Instagram. I due, secondo gli utenti, si sarebbero quindi inventati tutto e la loro riappacificazione finale sarebbe solo parte di una sceneggiata costruita ad arte. Questa storia come tutte le altre raccontate nella sesta puntata, hanno destato comunque l'attenzione del pubblico che anche nella giornata del 24 febbraio hanno decretato C'è posta per te come la trasmissione più vista del sabato sera, con uno share che ha superato la soglia del 30,4% ed una media di spettatori di 5.788.000.

Appuntamento con la settima puntata di C'è posta per te prevista per sabato 2 Marzo sempre a partire dalle 21,25 su canale 5, per scoprire nuove vicende di gente comune pronte a chiedre aiuto alla trasmisione di Maria De Filippi per esaudire un desiderio.