Giovedì 21 febbraio va in onda su Rai uno alle ore 21:25 il sesto appuntamento con la longeva serie televisiva di Rai Uno, 'Che Dio Ci Aiuti 5' che vede come protagonista Elena Sofia Ricci. La precedente puntata andata in onda nel giorno di San Valentino ha riscosso un grande successo e ha trattato molte tematiche, tra cui spicca quella dell'amore. Nuovi colpi di scena si presentano nella vita dei personaggi principali che devono fare i conti con dei cambiamenti. In particolare Valentina non vuole mettere da parte i propri sentimenti mentre Nico continua a essere diviso tra due donne ma l'avvocato non sa prendere una scelta drastica. Gli spoiler del primo episodio della sesta puntata, intitolato "Sos" svelano che Suor Angela si dedica a nuovi casi da risolvere.

Si tratta di un caso molto complesso in quanto la suora deve fare i conti con una ragazza che è disposta a qualsiasi sacrificio pur di aiutare i familiari al punto da vendere se stessa.

Azzurra non sopporta la complicità di Athos ed Emma; Nico aiuta Ginevra

Nel frattempo Nico si rende conto di essere stanco dell'incerta relazione con Maria e vorrebbe trovare un modo per arrivare allo step successivo. L'intento dell'avvocato è di fidanzarsi ufficialmente con la nipote di Suor Costanza ma l'uomo deve fare i conti con la presenza ostacolante di Ginevra. Quest'ultima si trova alle prese con un segreto legato al passato che non riesce a dare pace alla giovane donna ma può fare affidamento sull'aiuto del Santopaolo.

La novizia si sente distrutta dal proprio passato mentre Nico s'impegna in prima persona per proteggere l'amica. Athos, dal canto suo instaura un rapporto di complicità con Emma perché condivide con la figlia di Azzurra la passione per la letteratura. La sintonia tra i due, però, provoca la rabbia di Azzurra che finge di essere una donna amante dei libri spacciandosi per un'intellettuale.

Gabriele vuole dichiarare amore a Valentina

Le anticipazioni del dodicesimo episodio della sesta puntata, intitolato "Come un fantasma" fanno notare che al convento degli angeli arriva la zia di Nico pronta a creare nuovi problemi nella vita dell'avvocato Santopaolo. Maria, dal canto suo s'impegna in prima persona per far colpo sulla donna e si dice disposta a chiedere aiuto a Ginevra mentre Athos non si rassegna all'idea di rinunciare ad Azzurra.

Valentina finisce per invaghirsi del fisioterapista; infine Gabriele vorrebbe confessare i propri sentimenti all'ex fidanzata.