La serie 'Che Dio Ci Aiuti 5' in onda dal 2011 continua a ottenere ascolti al di sopra delle aspettative e il merito principale va ascritto a un cast talentuoso. Con il passare delle stagioni ci sono stati dei cambiamenti ma i personaggi storici sono rimasti e questo dato ha rappresentato la chiave di volta del successo della fiction prodotta dalla Lux Vide. Ha sorpreso l'assenza nella quinta stagione di Diana Del Bufalo che ha vestito i panni di Monica, uscita dalla serie dopo una sola annata, mentre sono rimasti Cristiano Caccamo, Arianna Montefiori e Gianmarco Saurino. Inoltre abbiamo assistito all'arrivo di new entry tra cui spiccano i nomi di Laura Adriani e Simonetta Columbu, due attrici che in poco tempo sono riuscite a conquistare la fiducia del pubblico.

Gli spoiler del primo episodio della sesta puntata di Che Dio Ci Aiuti 5, intitolato "Sos" svelano che Nico vorrebbe rendere la relazione con Valentina più seria ed esclusiva con l'intento di portare al livello successivo la loro storia d'amore.

Il Santopaolo vorrebbe avere una relazione più esclusiva con Maria

Nel frattempo Suor Angela è impegnata ad aiutare una ragazza alle prese con difficoltà psicologiche mentre rimane sempre la presenza di Ginevra, assalita dalle difficoltà del proprio passato. La giovane donna ha nascosto per molto tempo un segreto della propria vita mentre l'avvocato Santopaolo viene a conoscenza di questa situazione dimostrando il proprio sostegno alla novizia. Nico vuole proteggere l'amica che si trova in un momento di fragilità; Athos non s'arrende all'idea di dover rinunciare all'amore per Azzurra (Francesca Chillemi), nonostante i due innamorati facciano i conti con alti e bassi.

L'uomo si rende conto di condividere con Emma la passione per la letteratura ma questa novità infastidisce Azzurra pronta a fingere di essere un'intellettuale.

Suor Angela indaga intorno al comportamento di un infermiere dalla doppia identità

Gli spoiler del secondo episodio del sesto appuntamento con Che Dio Ci Aiuti 5, intitolato "Come un fantasma" svelano che le indagini di Suor Angela pongono l'attenzione intorno a un infermiere dalla doppia identità. Inoltre al Convento si presenta la zia di Nico e Maria prova ad attirare le simpatie della donna, chiedendo dei consigli a Ginevra. Valentina, invece, migliora le proprie condizioni di salute e finisce per innamorarsi del fisioterapista; infine Athos prova in ogni modo a riconquistare Azzurra.