Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne. Il milanese ha registrato nella villa già la scorsa settimana e. dai rumors emersi, pare che abbia scelto Claudia Dionigi. A rafforzare questa tesi, oltre ad alcuni like di Giulia Cavaglià ad una nota agenzia, sono stati altri avvistamenti che hanno per protagonista proprio la corteggiatrice torinese. Dopo la tempesta creata dal veneto Andrea Dal Corso, che non si è presentato alla festa di fidanzamento organizzata per la Langella, c'è grande attesa per le sorti di Riccardi.

Giulia avvistata a Milano, ma Lorenzo non c'era

Dopo la scelta di Teresa Langella, non andata a buon fine a causa del no di Andrea Dal Corso, venerdì sera potremo vedere la scelta di Lorenzo Riccardi, anche se ormai da giorni circolano voci secondo cui la scelta sembra essere ricaduta su Claudia Dionigi.

A dare manforte a questi rumors è stato un avvistamento di una fan, raccontato dal sito News UeD. Una ragazza avrebbe incontrato Giulia Cavaglià a Milano, che è anche la città di Lorenzo, ma a quanto pare la giovane ha fatto intendere, senza andare oltre, di non essere stata lei la scelta del tronista. La fan ha mandato una foto insieme a Giulia e ha riferito che la 23enne torinese avrebbe in qualche modo fatto capire che per lei le cose non siano andate bene.

Secondo i rumors la scelta è Claudia Dionigi

Bisogna anche considerare che i partecipanti a Uomini e Donne non possono svelare nulla per contratto. Le parole della Cavaglià, dunque, vanno prese con le pinze. Il fatto di essere stata avvistata a Milano, nella città di Lorenzo, farebbe anche pensare che sia stata lei la scelta, ma in realtà i rumors dicono altro.

Sicuramente ne sapremo di più venerdì sera, con la messa in onda della puntata serale, quando finalmente tutti i nodi verranno al pettine. Nel frattempo, si attende anche la registrazione delle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Il primo dovrà scegliere tra Irene Capuano e Valentina Galli (in molti credono che la scelta sarà quasi certamente Irene). Nel caso di Ivan, invece, anche lui dovrebbe essere prossimo alla registrazione con Sonia Pattarino e Natalia Paragoni in villa. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli in merito alle scelte. Per quanto riguarda Lorenzo, sembra ormai certo che abbia scelto la romana Claudia Dionigi, che è praticamente sparita da tutti i social.