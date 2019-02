Annuncio

Ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata serale dello show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La protagonista assoluta della puntata speciale è stata la tanto attesa scelta di Teresa Langella, che ha stupito tutti scegliendo alla fine del suo percorso Andrea Del Corso e ricevendo in cambio un bel no dal suo corteggiatore.

La villa

Nel dettaglio, vi segnaliamo che ieri serata è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima delle tre puntate speciali di Uomini e donne, dedicate alle scelte dei tronisti e delle troniste dello show. La prima a dare il via a questa nuova formula di scelta atipica è stata Teresa Langella, l'ex tentatrice di Temptation Island che dallo scorso settembre ha dato vita ad uno dei troni più seguiti di quest'ultima stagione.

Il tutto ha avuto inizio con l'arrivo in villa di Teresa e dei suoi due corteggiatori, Antonio Moriconi e Andrea Del Corso. Subito dopo si è dato il via alle prime esterne girate con Teresa che invitava prima Antonio a trascorrere il pomeriggio con lei e poi chiedeva ad Andrea di cenare insieme. A quel punto le cose hanno cominciato a prendere una piega sbagliata per la tronista, in quanto Andrea prima ha rifiutato di cenare con lei e poi ha rifiutato anche di trascorrere un po' di tempo con Teresa in camera quando quest'ultima si è recata da lui per chiarire la loro situazione. Ovviamente i rifiuti di Andrea hanno gettato la tronista in uno stato di sconforto che l'ha portata a piangere parecchio in camera sua.

Il suo umore poi è migliorato notevolmente quando ha ricevuto la visita di Gemma Galgani che l'ha consolata e le ha regalato un poster di "Via col vento". Nel corso del secondo giorno di permanenza in villa, poi Teresa ha registrato un'esterna in piscina con Antonio e una con Andrea dove quest'ultimo le ha organizzato una succulenta cena, aiutato dallo chef Alessandro Borghese. Poco dopo poi, la tronista è stata sorpresa da una serenata organizzata da Antonio che le ha dedicato la canzone "Amore amaro" cantata proprio da Gigi Finizio in persona.

L'amaro finale

Finite le registrazioni in villa, Teresa e i suoi corteggiatori si sono trasferiti al castello, sede della famosa festa di fidanzamento tanto pubblicizzata.

Qui, Teresa ha incontrato Giulia De Lellis per scegliere insieme a lei il suo abito da sogno per la serata. Subito dopo sono arrivati i parenti della tronista e dei due corteggiatori che sono stati fatti accomodare in ali diverse del castello. Subito dopo l'arrivo delle famiglie, c'è stato il momento in cui Teresa ha comunicato ad Antonio che non era la sua scelta. Ovviamente, il giovane, non ha preso nel migliore dei modi la decisione di Teresa, e ha comunicato lui stesso ai suoi parenti di non essere stato scelto. Infine ha avuto inizio la famosa festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini, dove Teresa ha atteso con ansia l'arrivo della sua scelta che si è rivelata essere Andrea Del Corso. Purtroppo per lei però, il corteggiatore in questione non si è presentato alla festa, rifilando un bel 'no' alla tronista. La cosa strana di tutta questa situazione è che Andrea Del Corso ha preferito comunicare il suo rifiuto al padre di Teresa piuttosto che alla tronista stessa, che ha concluso la festa e lo speciale ballando con il padre e piangendo poi nella sua stanza.