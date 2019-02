Annuncio

Chiara Ferragni, madre del piccolo Leone e moglie del rapper Fedez, era attesa all'ospedale di Padova per fare una visita ai piccoli degenti, ma all'ultimo momento la direzione dell'ospedale ha deciso di fermare l'iniziativa che era nata spontaneamente, giudicandola "non opportuna".

L'invito a Chiara Ferragni fatto da una caposala

Secondo quanto si apprende la regina dei social Chiara Ferragni era stata invitata da una caposala del reparto di oncoematologia pediatrica, e l'iniziativa era stata autorizzata anche dalla direttrice del reparto. Chiara Ferragni aveva prontamente accettato e così tutto era stato predisposto per l'evento. La Ferragni sarebbe dovuta giungere nell'ospedale di Padova oggi, sabato 16 febbraio, per allietare la degenza dei piccoli ospiti, molti dei quali malati gravemente.

Chiara avrebbe organizzato un piccolo Stage di trucco, con lo scopo di insegnare ai piccoli come usare al meglio rimmel e rossetti, ma anche come ci si deve comportare davanti ad una telecamera e come girare un video di successo.

A quanto pare l'annuncio della presenza della celebre Chiara nel reparto pediatrico aveva riempito gli animi di entusiasmo, che però è stato spento dalla presa di posizione della direzione ospedaliera, che ha deciso di arrestare l'iniziativa, ritenendola non opportuna. Il problema non sarebbe stata però, la Ferragni in sé o la bontà dell'iniziativa, ma il clamore mediatico che la presenza della donna avrebbe generato, disturbando le attività ospedaliere.

Chiara Ferragni non commenta

Per ora la bella Chiara ha deciso di non commentare quanto è accaduto.

Sul suo profilo Instagram continuano a campeggiare infatti le sue foto, spesso in posa o in occasioni di lavoro, ma anche molti scatti di famiglia, nei quali i protagonisti sono suo figlio Leone e suo marito Fedez in scene di vita quotidiana. Nessun accenno, invece, alla vicenda del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova.

Fedez e Chiara sono genitori amorevoli del piccolo Leone, che qualche mese fa si è anche dovuto sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico, e certamente avrebbero compiuto volentieri la visita all'ospedale di Padova. I piccoli degenti, secondo quanto si apprende, hanno accolto con molta delusione la notizia che Chiara Ferragni non sarà presente oggi in ospedale come si aspettavano, e non a causa di qualche imprevisto, ma per scelta della stessa direzione ospedaliera.