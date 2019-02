Annuncio

Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, promette puntate da cardiopalma. Dalle anticipazioni della soap opera sappiamo che Adele non riuscirà a scampare dalla follia di Manlio che, sebbene in un primo momento sembrava essersi rassegnato, presto darà sfogo alla sua rabbia repressa. La madre di Susanna, picchiata brutalmente dall'uomo, si troverà a lottare tra la vita e la morte. Con questa storyline piuttosto cruda, Un Posto al Sole intende affrontare una piaga sociale più che mai attuale, quella della violenza sulle donne. Intanto Elena non riuscirà a riprendersi dopo l'aborto subito e Valerio pare non essere più presente nella sua vita.

Un Posto al sole anticipazioni puntate su Rai 3: Manlio fuori controllo

Le anticipazioni di Un Posto al Sole mettono al centro dell'attenzione due donne con storie molto diverse: da una parte Elena, che non riesce a riprendere la sua vita dopo la perdita del bambino e la scoperta del tradimento di Valerio e dall'altra Adele che, nonostante gli avvertimenti di Giulia, darà una seconda possibilità a Manlio.

Nell'episodio di questa sera di Upas, vedremo Marina fare di tutto per tenere Valerio lontano da sua figlia. Otello invece sorprenderà Silvia e Michele con una notizia inaspettata su Teresa, lontana da Napoli da diverso tempo. Franco infine si renderà conto che il percorso di riabilitazione necessario è più difficile del previsto, senza contare che Prisco ha tutta l'intenzione di rivalersi su Angela e Bianca. Con il prosieguo delle puntate di Upas, la storia drammatica di Adele subirà una svolta. La donna tornerà a vivere con Manlio, decisione che le costerà carissima.

Manlio picchia a sangue Adele

Per un certo periodo di tempo Manlio reciterà la parte del marito perfetto ma, stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, il teatrino non durerà molto.

Adele, dopo essere tornata a casa con un po' di ritardo, si troverà davanti alla furia del marito. Tra i due scoppierà un furente litigio che degenererà. Manlio picchierà a sangue la moglie, facendola finire in fin di vita in una pozza di sangue. A trovare la donna esanime saranno Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) che chiameranno subito i soccorsi. Manlio nel frattempo, certo di aver ucciso la moglie, vagherà per Napoli come uno zombie e con tanto di pistola in mano. Come finirà? I colpi di scena ad Un Posto al Sole di certo non mancano e anche questa volta il finale sarà assolutamente inaspettato.