Annuncio

Annuncio

Chiara Ferragni travolta dalla bufera dopo aver postato su Instagram delle foto decisamente bollenti che la vedono in bella mostra con un sexy completino rosso che ha infiammato i fan scatenando, al contempo, anche accese polemiche.

Certo, non è la prima volta che la fashion blogger si diverte a stuzzicare i suoi oltre 15 milioni di follower con degli scatti seducenti, ma questa volta le critiche sono state particolarmente cruente nei suoi confronti, e qualcuno le ha addirittura consigliato di cancellare questi scatti per il bene di suo figlio.

Gli scatti bollenti di Chiara Ferragni infiammano i social: arrivano dure critiche

Come accennato in precedenza, nella sequenza di immagini che ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram, Chiara Ferragni si mostra mentre indossa un completino rosso molto audace in una serie di pose che possono essere indubbiamente definire piccanti.

Annuncio

Anche in quest'occasione i fan non sono rimasti in silenzio: c'è chi ha apprezzato gli scatti della Ferragni, chiedendo di "stupire" più spesso con foto di questo tipo, e chi invece ha duramente bacchettato la fashion blogger, ricordandole che, essendo una mamma, dovrebbe avere un atteggiamento più consono.

Tra i commenti, infatti, vi sono quelli di alcuni utenti di Instagram che hanno chiesto all'imprenditrice lombarda di rimuovere quelle fotografie dal suo account Instagram, e di farlo soprattutto per una questione di rispetto nei confronti del figlio Leone e anche del marito Fedez. Commenti che non sono passati inosservati e che hanno spinto la diretta interessata a rispondere in prima persona.

Annuncio

I migliori video del giorno

La risposta di Chiara Ferragni alle critiche

"Ti assicuro che mio marito apprezza solo", ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, aggiungendo alla sua replica l'emoji del fuoco. Insomma, la fashion blogger sembra avere le idee molto chiare e non vuole fare alcun passo indietro dopo la pubblicazione degli scatti bollenti che hanno infiammato la rete e i social network.

Nessuna replica, invece, da parte di Fedez che, per il momento, ha preferito non commentare le foto "audaci" di sua moglie, evitando al contempo di intervenire sulle critiche piovute dal mondo dei social. Il rapper milanese, del resto, è già impegnato a risolvere le sue numerose diatribe con altri cantanti, molti dei quali gli hanno puntato il dito contro dopo aver ascoltato il suo ultimo album di inediti, "Paranoia Airlines", che tuttavia sta scalando le classifiche di vendita in Italia.