Tra i momenti clou della terza serata del Festival di Sanremo trasmessa ieri sera su Raiuno vi è sicuramente quello riguardante l'arrivo sul palco dell'Ariston di Ornella Vanoni, che lo scorso anno si mise in gioco partecipando come concorrente della kermesse musicale. La Vanoni si è resa protagonista di una gag irresistibile con la sua 'imitatrice ufficiale' Virginia Raffaele, che in questi ultimi anni l'ha più volte imitata.

Sanremo 2019, la presenza di Ornella Vanoni accende la terza serata del festival

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la Vanoni ha fatto irruzione sul palco del festival di Sanremo 2019 sbottando contro Virginia Raffaele e 'accusandola' di averle rovinato la vita con la sua imitazione.

'Mi hai fatto passare per una rimbambita, una maniaca sessuale', ha dichiarato la Vanoni sul palco dell'Ariston tra gli applausi e le risate del pubblico presente in sala.

La Vanoni ha poi svelato un retroscena legato alla partecipazione di Virginia Raffaele al festival di Sanremo del 2017 condotto da Carlo Conti, dove la imitò per la prima volta. La cantante ha svelato che il giorno dopo la sua performance sul palco dell'Ariston, tutti i tassisti non facevano altro che dirle: 'L'ho vista ieri sera a Sanremo', ma in realtà era soltanto un'imitazione e non tutti lo avevano capito! 'Por*a putt... ho passato un anno di inferno', ha chiosato la Vanoni rivolgendosi alla sua imitatrice che quest'anno ha conquistato il palco dell'Ariston come conduttrice ufficiale di questa 69esima edizione della kermesse.

La frecciatina di Ornella Vanoni alla Rai: 'Sono qui a gratis'

Ma la Vanoni è irrefrenabile, si sa e così ieri sera prima di andare via dal palco, ha lanciato una vera e propria frecciatina anche alla Rai e in generale agli organizzatori del festival. La cantante, che in queste settimane stiamo vedendo anche in giuria al talent show Ora o mai più condotto da Amadeus su Raiuno, ha svelato di aver preso parte alla kermesse a titolo gratuito. 'Sono qui a gratis - ha dichiarato la Vanoni sul palco - ma che non diventi un'abitudine'.

Tra i momenti più apprezzati di questa terza serata del festival c'è stato sicuramente l'omaggio che è stato fatto a Mia Martini. Sul palco dell'Ariston è arrivata Serena Rossi, la quale ha vestito i panni della mitica Mimì nella fiction 'Io sono mia', che andrà in onda il prossimo martedì in prima serata alle 21.30 circa su Raiuno.