Mancano ormai poche ore alla puntata speciale di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata serale di oggi è dedicata alla bella tronista napoletana Teresa Langella e alla sua scelta. La tronista dovrà prendere una decisione definitiva in merito al suo percorso all'interno di U&D dopo aver registrato un weekend romantico con Antonio e Andrea. Gli ultimi rumors raccontano di una sorpresa amara per la Langella: oggi potrebbe prendere un ''no'' dal corteggiatore che avrà scelto al termine della puntata. Per scoprirlo non resta che seguire la diretta!

La scelta inaspettata di Teresa

Uomini e Donne trono classico ha sempre attratto tantissimi spettatori e ha sempre creato varie indiscrezioni soprattutto per quanto riguarda le scelte dei tronisti: in questa occasione i rumors parlano di una scelta di Teresa che sarebbe ricaduta sul corteggiatore originario di Mirano, Andrea Dal Corso.

La risposta del ragazzo però sarebbe stata negativa. Altre anticipazioni, invece, raccontano di un ripensamento di Andrea dopo una lunga e accesa discussione con la Langella.

Orari della diretta e dove seguirla

La diretta avrà inizio alle 21 e 10 dopo Striscia la Notizia e andrà in onda su Canale 5.