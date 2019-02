Annuncio

Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri.

L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo nel finale: Gemma non ha trascorso la notte con Rocco o perlomeno non l’ha nemmeno invitato semplicemente a dormire da lei. Il gesto non è per niente piaciuto al cavaliere, che ha sfogato tutta la sua rabbia durante il loro incontro in studio; rabbia che ha portato Rocco a una decisione: mettersi in gioco con il parterre femminile e non lasciare la conoscenza esclusiva a Gemma.

Come proseguirà la loro storia?

Intanto, nell’appuntamento di ieri, abbiamo visto tra i protagonisti anche Riccardo. Se una settimana fa aveva deciso d’interrompere la conoscenza con Roberta, a causa della sua insicurezza nei confronti delle altre donne e soprattutto per la pretesa di avere la conoscenza esclusiva, la dama si è resa disponibile a continuare la loro conoscenza in maniera simultanea a quel di altre donne del parterre.

E oggi che cosa succederà? Per scoprirlo seguite il racconto della diretta, a partire dalle 14.45, qui su Blasting News.