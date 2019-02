Annuncio

Da quando è naufragata sull'Isola dei Famosi, Soleil Sorge non smette di far discutere; oltre che per le roventi effusioni che si sta scambiando con Jeremias Rodriguez in Honduras, di recente la ragazza è finita al centro del Gossip per un flirt che avrebbe avuto con un personaggio conosciuto. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, su Instagram ha raccontato che l'ex corteggiatrice avrebbe frequentato il rapper Mattia Briga prima di partire per il reality di Canale 5; l'interesse della giovane per il fratello di Belen, dunque, sarebbe nato soltanto ultimamente.

Parpiglia su Soleil: 'Prima dell'Isola, aveva una storia con Briga'

L'arrivo di Soleil Sorge nel cast dell'Isola dei Famosi, sembra aver dato nuova linfa sia alla trasmissione che agli stessi naufraghi; in appena una settimana, infatti, la ragazza è riuscita a discutere con alcuni concorrenti, a diventare leader (seppur tra le polemiche) e ad iniziare un passionale flirt con Jeremias Rodriguez.

È proprio sulla relazione che l'ex corteggiatrice sta vivendo in Honduras con il fratello di Belen, che sono trapelati molti gossip in questi giorni; il settimanale "Spy", per esempio, ha pubblicato lo scambio di messaggi che c'è stato tra i due giovani nel periodo di Natale per dimostrare che l'interesse reciproco c'era già qualche mese fa.

A regalare nuove interessanti indiscrezioni su questa chiacchierata coppia è stato anche Gabriele Parpiglia poche ore fa; interpellato da una fan su Instagram sulla notizia che vorrebbe Soleil e Jeremias già fidanzanti da un paio di mesi, il giornalista ha risposto con una news del tutto inedita sulla vita privata della Sorge. "Direi proprio di no, anche perché lei aveva una storia con Briga"- ha fatto sapere la penna di Chi.

Stando a questo gossip, dunque, la ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna non sarebbe single da tanto tempo come lei stessa ha raccontato nelle interviste pre-partenza; pare che la bionda di origini americane, infatti, abbia avuto una segretissima frequentazione con il rapper che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo (anche lui ex di molte vip, tra le quali l'influencer Ludovica Valli).

Soleil e Jeremias amoreggiano dopo una sola settimana all'Isola

Sul recente passato sentimentale del fratello di Belen, invece, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere: "Lui ha avuto talmente tante storie che ho perso il conto. I due hanno flirtato sui social a Natale, ma nulla di più. Anche perché, se dovessi aprire il direct di Jeremias, sono sicuro che troverei milioni di questi messaggi".

Insomma, il giornalista smentisce il gossip secondo il quale Soleil e l'argentino si conoscessero profondamente già prima di partire per l'Isola dei Famosi, limitando la loro frequentazione ad un innocuo scambio di sms su Instagram. La passione che è scoppia tra i due ragazzi in Honduras, però, è sotto gli occhi di tutti; in appena una settimana di permanenza nel reality, la coppia si è resa protagonista di baci roventi, ammiccamenti a favor di telecamere e sguardi languidi.

A stonare un po' con l'idillio che sta andando in scena su Canale 5 è una notizia che ha dato Dagospia in esclusiva pochi giorni fa; pare che il bel Rodriguez abbia fatto una scommessa un po' particolare ai suoi amici prima di volare dall'altra parte del mondo. Si vocifera che Jeremias sia partito con l'intento di diventare il primo naufrago della storia dell'Isola dei Famosi ad avere rapporti intimi con una collega; ci riuscirà oppure c'è già riuscito, visto che lui e la Sorge hanno trascorso una giornata soli sulla "Isla Bonita"?