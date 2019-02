Annuncio

Annuncio

È andata in onda ieri una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over. Dopo il solito inizio con la dama Gemma Galgani che ha ripreso a frequentare Rocco e di cui è stata fatta vedere una loro esterna, si è passati a parlare delle altre conoscenze. In particolare, si è seduto al centro dello studio Riccardo che dopo aver messo la parola fine alla travagliata relazione con Ida ha iniziato altre frequentazioni tra cui quella con Roberta. La ragazza che ha interrotto la conoscenza durata molti mesi con Gianluca, pare si sia invaghita di Riccardo tanto che ha detto di aver passato tre giorni a Taranto in cui non si sono praticamente mai separati. Oggi, però è arrivata a sorpresa l'inattesa decisione di Riccardo. Vediamo cosa è successo nel corso della puntata.

Annuncio

Ida balla con David mentre Riccardo ha interrotto la frequentazione con Roberta

Riccardo, ha deciso di mettere fine alla frequentazione con Roberta ammettendo di non provare gli stessi sentimenti che per lui prova la dama. La decisione è arrivata dopo averle presentato alcuni suoi familiari tra cui il nonno durante i tre giorni trascorsi nella sua città, Taranto. Roberta sarebbe più avanti nel rapporto tanto che avrebbe chiesto a Riccardo di non frequentare altre donne perché le darebbe molto fastidio. A parte questo, a Riccardo, non è piaciuta nemmeno la reazione che la dama ha avuto la scorsa puntata. Ricorderete che Ida lasciò lo studio in lacrime dopo aver ascoltato il racconto di Roberta.

Annuncio

La ragazza raccontò il week-end trascorso a Taranto parlando di un vero e proprio sequestro di persona.

Riccardo però decise di lasciare lo studio e di andare ad abbracciare Ida. Infastidita, Roberta lasciò anche lei lo studio. Ieri, durante la puntata, dopo aver visto quello che succedeva dietro le quinte Riccardo ha detto che quella avuta da Roberta è stata una reazione esagerata e ha ammesso che in realtà già la scorsa volta aveva deciso di interrompere la frequentazione con lei. Le sue parole sono state: "Ho intenzione di chiudere, voglio una donna che si fidi di me e di quello che faccio." Poi, ha anche aggiunto di volere una persona più sicura di se stessa. A questo punto, Roberta è tornata a posto visibilmente arrabbiata e così ha fatto Riccardo visto che nessuna delle dame ha voluto ballare con lui.

Annuncio

Nel frattempo, Ida ha deciso di mettere definitivamente un punto, di voltare pagina, tanto che ha ballato con David.