Il cantante pugliese Albano Carrisi, nel corso di un intervento radiofonico rilasciato a Rai Radio 1, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sulla sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana, scagliandosi contro il genere Rap e il suo sottogenere, la trap, che sarebbe colpevole dell'estinzione della melodia tipica della canzone italiana.

Albano definisce "simpatica" la canzone di Mahmood, vincitrice di Sanremo 2019

Ai microfoni di Rai Radio 1, il Albano Carrisi ha mosso alcune critiche a margine dell'esito dell'ultima edizione del Festival della canzone italiana. Nello specifico, in una diretta del programma Un giorno da pecora, il cantante pugliese ha voluto esprimere la propria opinione sulla canzone vincitrice della kermesse sanremese, dichiarando: “È simpatica, per carità. Secondo me però, con tutto il rispetto di tutti coloro che fanno rap, stanno uccidendo la melodia italiana.

O è l’Italia che sta andando verso il rap oppure si è americanizzata, concedendosi degli schemi verbali in Italiano”. Queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate dal cantante pugliese riguardo il brano Soldi di Mahmood, la cui vittoria a Sanremo 2019 è stata molto discussa perché arrivata grazie ai voti della sala stampa e della giuria tecnica, che hanno ribaltato il giudizio del televoto dove aveva prevalso Ultimo.

Albano parla di come sarebbe Sanremo sotto la sua direzione artistica

Carrisi, nel suo ultimo intervento radiofonico, non ha risparmiato nemmeno la giuria di qualità di Sanremo, dichiarando di essere stato prima impossibilitato da quest'ultima a vincere il Festival e di essere stato poi eliminato dalla gara musicale, in un'altra occasione, proprio per via dei voti dei cosiddetti "esperti".

Incalzato dalle domande dei conduttori, Albano non ha nascosto che, qualora gli venisse chiesto di dirigere il Festival di Sanremo, farebbe valere incondizionatamente il televoto del pubblico. Chiamato a ipotizzare i nomi degli ospiti che inviterebbe in un suo probabile Festival sanremese, il cantante pugliese ha menzionato Adriano Celentano, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, ma anche J-Ax e Fabio Rovazzi. Tornando a parlare del Festival appena concluso, Albano ha dichiarato che, fra i brani in gara, la sua canzone preferita era Abbi cura di me di Simone Cristicchi, definito dal cantante pugliese "un fine dicitore".