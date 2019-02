Annuncio

Grande attesa per la messa in onda della prima puntata dello Speciale di Uomini e donne riguardante la scelta della tronista napoletana Teresa Langella. Ancor prima della messa in onda della puntata, venerdì 15 febbraio, cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sulla decisione finale della giovane che, come ricordiamo, è arrivata al termine del suo percorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sino ad ora c'è il massimo riserbo sull'esito della registrazione, anche se alcuni indizi fanno supporre che Teresa abbia scelto proprio l'ex tentatore Andrea.

Uomini e donne, Teresa Langella ha scelto Andrea?

Molti indizi che circolano in queste ultime ore in rete fanno pensare che la scelta di Teresa Langella sia ricaduta su Andrea Dal Corso, il giovane veneto molto amato ed apprezzato dal pubblico sin dalla sua partecipazione come tentatore a Temptation Island la scorsa estate.

Solo poche ore fa sono state pubblicate sul web alcune immagini che riguardano proprio i momenti prima della registrazione: in una in particolare vediamo la giovane in lacrime consolata da Gemma Galgani. In un altro scatto la Langella è abbracciata ad Antonio mentre un altro ancora la ritrae con Andrea e un mazzo di rose rosse. Dalle anticipazioni, sappiamo che alla festa di fidanzamento nello sfarzoso castello di Montignano sono stati ritirati cellulari, macchine fotografiche e quant'altro agli invitati, onde evitare di spoilerare quanto accaduto prima della messa in onda della puntata serale. Secondo i più attenti però ci sarebbe un indizio che porterebbe a supporre che la scelta di Teresa sia Andrea.

La sorella di Antonio infatti, sarebbe tornata sui social ben prima della fine del party di fidanzamento e ciò fa pensare che il Moriconi non sia stato scelto dalla Langella.

Speciale Uomini e donne, prima puntata in onda il 15 febbraio con Teresa

Non resta quindi che attendere la messa in onda della prima delle tre puntate dello Speciale Uomini e donne la scelta prevista per venerdì 15 febbraio in prima serata su canale 5, per scoprire insieme quale sarà la decisione finale della Langella. Dai promo in onda da qualche settimana sulle reti Mediaset, possiamo ammirare la location sfarzosa scelta per questo nuovo format del programma di Maria De Filippi, che per la prima volta sbarca nel prime time di canale 5.

Dopo la scelta di Teresa, sarà dunque la volta di Lorenzo Riccardi il quale, stando agli spoiler, sarà il protagonista del secondo appuntamento. Sul suo percorso circolano molte indiscrezioni tanto che si parla di una furiosa lite che sarebbe avvenuta con una delle due corteggiatrici durante la permanenza in villa. Anche per il percorso di Lorenzo, non resta che attendere la messa in onda della puntata serale di Uomini e donne il prossimo 22 febbraio.