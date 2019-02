Annuncio

La puntata di ieri di Domenica In è stata davvero molto esilarante. La conduttrice Mara Venier ha dato luogo ad una serie di interviste molto interessanti, tra cui quella al ballerino Stefano De Martino, ma non solo. Nel bel mezzo della puntata, infatti, è piombato in studio Paolo Ruffini per presentare il suo nuovo film "Modalità aereo". Il comico e attore, però, è entrato di nascosto facendo prendere un bello spavento alla padrona di casa. Mara Venier, infatti, ha sbottato dicendo: "Ma vaffa...." Subito dopo si è scusata con tutto il suo pubblico per la parolaccia.

Mara Venier si spaventa per lo scherzo di Paolo Ruffini e le scappa un bel vaffa...

Mara Venier è, sicuramente, tra le presentatrici più genuine e più amate della televisione italiana.

Nel momento in cui è tornata alle redini di Domenica In, il programma ha avuto dei picchi d'ascolto molto importanti. Il pubblico da casa ama moltissimo la trasmissione specie per i momenti simpatici che, molto spesso, si verificano. Nel corso della puntata di ieri, infatti, Mara Venier si è resa protagonista di un episodio che ha suscitato molto scalpore. Ad un certo punto, infatti, mentre era impegnata a salutare alcuni ospiti, è entrato in studio Paolo Ruffini. Il comico e attore lo ha fatto in punta di piedi nel tentativo di fare uno scherzo alla conduttrice. Una volta resasi conto della sua presenza, la Venier è saltata e non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare una parolaccia. La donna ha, infatti, detto: "Ma vaffa...."

Mara Venier si scusa con tutto il pubblico dopo aver detto la parolaccia

Essendo il programma rigorosamente in diretta, non è stato possibile censurare la parolaccia, pertanto, il pubblico l'ha appresa perfettamente.

In quel momento tutti i presenti hanno fatto una faccia sbalordita e si sono messi le mani sul volto. Anche Mara Venier, subito dopo, si è resa conto della gaffe commessa e si è mostrata alquanto imbarazzata. Dopo un bel po' di fracasso in studio, infatti, la conduttrice ha preso la parola per porgere a tutti le scuse più sentite. Mara, infatti, ha detto di essere estremamente dispiaciuta per la parolaccia, tuttavia, ha ammesso di essersi davvero spaventata moltissimo, per questo non è riuscita a trattenersi.

Il pubblico, sia in studio che da casa, ha capito il momento particolare e non ha dato molto peso alla cosa. Dopotutto, Mara Venier è molto amata da tutti soprattutto per la sua spontaneità.