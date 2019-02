Annuncio

Nel corso della puntata odierna di Domenica In è stato ospitato Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici ha rotto il silenzio in merito all'ipotetico ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Mara Venier gli ha mostrato le immagini che lo riprendono in atteggiamenti romantici con Belen e lui ha commentato dicendo: "L'amore non è mai sprecato". Il pubblico naturalmente è andato in visibilio.

Il ballerino parla della situazione attuale con Belen Rodriguez

Stefano De Martino è stato uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Il ballerino si è seduto dinanzi la conduttrice Mara Venier ed ha iniziato a rispondere alle domande sul suo stato sentimentale. In particolare la conduttrice ha esordito facendo riferimento l'argomento più discusso del momento: l'ipotetico ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. La conduttrice televisiva è partita da alcuni filmati che li ritraggono in aeroporto mentre si scambiano tenerezze.

Dalle immagini è apparso quasi un bacio. Una volta terminata la clip Stefano De Martino è intervenuto sulla questione ed ha chiarito alcuni punti. Innanzitutto ha detto che per lui quella non è una novità. Tra lui e Belen c'è sempre stato un legame molto forte. Stefano ha ammesso di non aver mai esitato ad abbracciarla pubblicamente o a dedicarle qualche effusione romantica. Il ballerino ha poi continuato dicendo: "L'amore non è mai sprecato". A quel punto, Mara Venier ha ulteriormente stuzzicato il ballerino dicendogli che fosse palese il fatto che i due si amassero tanto e fossero molto complici. Stefano non ha potuto fare a meno di annuire.

L'intervento di Alfonso Signorini e la conduzione di Made in Sud

Il ballerino ha poi voluto ridimensionare la vicenda dicendo di essere sempre lui, a differenza di Belen, ad essere chiamato nelle trasmissioni per parlare dell'argomento: "Lei fugge" - ha detto De Martino.

Successivamente è andato in onda un filmato registrato da Alfonso Signorini dedicato alla coppia. L'opinionista ha spiegato alcune peculiarità caratteriali dei due protagonisti. Particolari che li hanno spinti ad avvicinarsi l'uno all'altra. De Martino è sembrato molto compiaciuto da tali parole.

Dopo aver affrontato l'argomento Belen, De Martino ha raccontato del suo nuovo progetto lavorativo: la conduzione di Made in Sud, programma televisivo in onda dal 4 marzo su Rai 2. Questa sarà per il ballerino un'esperienza sicuramente indimenticabile