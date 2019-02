Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda questo mercoledì 27 febbraio in prime time alle ore 21:30. Settimana dopo settimana si vengono a creare delle nuove dinamiche tra i vari concorrenti in gara e anche in questa puntata ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal gioco tra i naufraghi che sono finiti al televoto al termine della scorsa puntata.

L'Isola dei famosi, i sondaggi sul prossimo eliminato del reality show

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che questa settimana sono tre i concorrenti dell'Isola dei famosi che rischiano di essere eliminati dalla puntata che vedremo in onda questo mercoledì 27 febbraio in diretta televisiva su Canale 5.

Trattasi delle due sorelle Mihajlovic, Viktorija e Virginia, dell'ex cantante di Amici Luca Vismara e di Riccardo Fogli.

Uno dei tre sarà fatto fuori dal gioco raggiungerà Kaspar Kapparoni e Stefano Bettarini sull'Isola che non c'è, dove la sfida alla sopravvivenza è decisamente più dura da affrontare. Al momento, i sondaggi che sono stati realizzati sul web e sui social rivelano che le favorite per l'eliminazione dell'Isola di questa settimana sarebbero le due sorelline Viktorija e Virginia. Quest'ultime potrebbero uscire di scena al termine del televoto di domani sera.

Va detto che in queste prime settimane di messa in onda del reality show le due sorelle Mihajlovic hanno deluso le aspettative e la loro presenza è passata quasi inosservata. Forse anche per questo motivo una vasta fetta di pubblico che segue il reality show da casa vorrebbe vederle fuori dal cast.

Nuovo cambio di programmazione per il reality show: ritorna al lunedì sera

In attesa di scoprire in diretta tv il nome del prossimo eliminato dal cast dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5 vi segnaliamo che ci sarà un nuovo cambio di programmazione per il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo aver sperimentato la serata del mercoledì, infatti, l'Isola si sposterà nuovamente e andrà in onda di lunedì sera.

E' questa la nuova serata scelta dal Biscione per la messa in onda delle ultime puntate di questa edizione che non sta brillando tantissimo dal punto di vista degli ascolti. La media dell'Isola, infatti, risulta essere di appena 2.8 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che non va oltre la soglia del 14-15% di share a settimana.