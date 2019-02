Annuncio

Le nuovissime anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 marzo ci rivelano che la furia di Manlio colpirà sia Adele che Giulia: si tratta della story-line che occuperà l'attenzione e che sarà al centro delle vicende. Nel frattempo, Raffaele inizierà una sorta di indagine su Beatrice, che sembra aver mentito, mentre tra Alex e Vittorio non tirerà una buona aria. Infine, novità anche dal fronte Mariella e Guido.

Puntate Upas 11-15 marzo

Le anticipazioni di Un posto al sole al 15 marzo raccontano delle importanti evoluzioni nel rapporto tra Adele e Manlio. Dopo un primo periodo in cui la coppia sembrava aver ritrovato una seppur precaria serenità, all'improvviso scoppia la furia dell'uomo: Adele, infatti, ha deciso di rinviare un viaggio col marito a causa di un impegno di lavoro, questa volta la reazione di Manlio è davvero abnorme.

A dover intervenire saranno Niko e Susanna in quanto Adele resterà ferita e fin di vita. In più, le anticipazioni sembrano indicare come la prossima vittima dell'ira dell'uomo (oramai completamente fuori di sé) possa essere Giulia, considerata in un certo senso colpevole di quanto sta accadendo: a quanto pare, il povero Franco, ancora molto dolorante e impedito nei movimenti, sarà colui che cercherà di salvare la donna.

Mariella, Guido e gli altri filoni narrativi

Le anticipazioni di Un posto al sole si soffermano anche sulla vicenda di Mariella e Guido: la donna decide infatti di inviare una foto di Lorenzo all'ex compagno, questo evento non può che suscitare la divertente gelosia di Cerruti, il quale si comporterà male nei confronti di Guido, il quale ne resterà decisamente infastidito.

Nel frattempo Raffaele, sempre più complice del figlio, intuisce che Beatrice nasconde alcuni segreti: il portiere, infatti, scopre che la giovane donna ha mentito e non sa come dirlo al figlio e, anzi, sarà proprio Diego a dare una conferma delle "menzogne" di Beatrice. C'è poi spazio anche per altre coppie e situazioni: Andrea e Arianna sembrano sempre più propensi nella decisione di adottare un bambino, mentre tra Vittorio e Alex nasce una spiacevole e durissima conversazione che potrebbe portare alla fine della loro amicizia (nonostante l'interessamento di Silvia). Per concludere, si parlerà anche di Filippo, Serena e l'eredità con la giovane donna che deve decidere se andare ancora in contro alle esigenze e richieste dei cugini.