L'avevamo visto a Scherzi a parte, mentre fingeva di aver affittato la casa che sua madre Barbara D'Urso aveva fatto costruire con moltissima fatica: stiamo parlando di Emanuele Berardi, che ora è finito sul settimanale Nuovo per via di una presunta relazione con Bianca Atzei.

Bianca Atzei ed Emanuele Berardi cenano insieme tra baci e abbracci

Emanuele Berardi, fotografo, regista e produttore cinematografico nonché figlio di Barbara D'Urso,è stato fotografato durante una cena romantica con Bianca Atzei in un ristorante nella zona di Piazza Venezia a Milano.

I due hanno cenato insieme e successivamente sono rimasti seduti al tavolino del ristorante molto a lungo, dimostrandosi complici ed affiatati e lasciandosi andare anche ad alcune dimostrazioni d'affetto, come baci e abbracci.

Il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti però riporta altre indiscrezioni: sembra che alcuni amici di Emanuele sostengano che, sebbene questa frequentazione sia ancora al principio, ci siano validi motivi per credere che possa nascere qualcosa di più importante, come una storia d'amore. Barbara D'Urso sarebbe contenta di avere Bianca Atzei come nuora? Probabilmente sì, in quanto le due sono sempre state in ottimi rapporti e la D'Urso invita molto spesso la cantante nelle sue trasmissioni.

I rapporti tra Barbara D'Urso e Bianca Atzei

Se Emanuele Berardi si fidanzasse con Bianca Atzei, la mamma Barbara D'Urso probabilmente sarebbe molto contenta: i rapporti infatti tra le due sono sempre stati molto positivi.

Già nel 2009, quando la cantante non era ancora arrivata al successo, la D'Urso aveva deciso di assumerla come corista di quella che una volta prendeva il nome di Domenica Cinque.

Anche nell'ultimo periodo, inoltre, Barbara D'Urso l'ha invitata spesso sia a Pomeriggio Cinque che a Domenica Live, e la loro amicizia è diventata più forte grazie a Jonathan Kashanian, grande amico di entrambe, che ha partecipato alla stessa edizione dell'Isola dei Famosi della Atzei.

Nonostante si fosse vociferato di un flirt tra loro, i due sono rimasti buoni amici anche molto tempo dopo l'Isola dei Famosi.È probabile che se ci fossero delle novità nella possibile storia d'amore tra Bianca Atzei ed Emanuele Berardi, la D'Urso non perderebbe tempo ad invitare la cantante nel salotto di Domenica Live.

Intanto è meglio aspettare conferme ufficiali dai diretti interessati.