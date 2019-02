Annuncio

Annuncio

Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo, ma c'è più di qualcuno che non è contento della decisione di Claudio Baglioni di invitare la salentina all'Ariston. Lo styilist Giovanni Ciacci, nel corso della puntata di ''Detto Fatto'' del 7 febbraio, si è lamentato della presenza della cantante di Amici nel cast di "super ospiti" della kermesse di Rai Uno e lo ha fatto con parole che stanno facendo molto discutere.

La Amoroso 'super ospite' del Festival: Ciacci non ci sta

Giovedì 7 febbraio andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo, quella durante la quale si esibiranno i dodici cantanti che hanno riposato il giorno prima. Tra un'esecuzione e l'altra, come sempre ci saranno duetti e particolari interpretazioni da parte dei conduttori e di artisti chiamati per animare la kermesse con i loro più grandi successi.

Annuncio

Tra poche ore, toccherà anche ad Alessandra Amoroso salire sul palco dell'Ariston per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera: la pugliese, infatti, promuoverà il suo ultimo disco "Io" e lancerà il lungo tour in partenza tra poco che la porterà in giro per l'Italia per oltre due mesi.

Sulla presenza della vincitrice di Amici nella rosa di "Big" della musica che Claudio Baglioni ha voluto omaggiare nel corso della 69esima edizione del Festival, sono nate alcune polemiche: in molti, infatti, pensano che la ragazza non sia all'altezza di un ruolo così prestigioso e che non possa essere paragonata ad artisti come Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli o Riccardo Cocciante.

Durante la puntata odierna di Detto Fatto, anche Giovanni Ciacci ha manifestato il suo più totale disaccordo per la scelta del direttore artistico di invitare Alessandra a Sanremo 2019, e lo ha fatto con le seguenti parole: "Io non capisco perché a questo Festival non ci sono ospiti internazionali e invece c'è la Amoroso".

Annuncio

Lo stylist dei vip ha poi fatto una domanda provocatoria a Bianca Guaccero e a tutto il pubblico: "Perché lei è super ospite mentre Arisa è in gara? Io la trovo un'ingiustizia".

Sanremo 2019: Bertè, Ultimo e Irama favoriti alla vittoria

Lo sfogo di Giovanni Ciacci si è concluso con il seguente suggerimento ad Alessandra Amoroso: "Se davvero vuole andare al Festival, partecipasse alla gara come tutte le altre. Punto e basta. Questa cosa non la sopporto, non è giusta!".

La cantante salentina, nonostante abbia festeggiato dieci anni di carriera, non è mai stata a Sanremo (se non per duettare con qualche collega); intervistata su questo argomento, la diretta interessata ha sempre detto che avrebbe partecipato alla manifestazione solo con la canzone giusta e soprattutto per rendere felice la sua famiglia.

Annuncio

La kermesse di Rai Uno, comunque, è giunta al giro di boa: tra tre giorni conosceremo il nome del vincitore della 69esima edizione e, secondo gli scommettitori, attualmente i favoriti sarebbero Ultimo (già trionfatore nelle Nuove Proposte un anno fa), Irama (primo ad Amici nel 2018) e l'inossidabile Loredana Bertè, che con il suo brano ha conquistato sia il pubblico che la stampa.