Barbara D'Urso, famosa conduttrice di Domenca Live, Pomeriggio 5 e tanti altri programmi, si è messa a nudo nel corso di un'intervista ai microfoni del settimanale 'Diva e Donna' e ha svelato che non fa l'amore da tre anni. Nel caso specifico ha dichiarato di sentire la mancanza di un amore nella sua vita, la D'Urso ha detto: 'Mi manca un uomo'.

Barbara D'Urso, travolta da numerosi impegni lavorativi, non fa l'amore da tre anni

Barbara D'Urso è davvero una macchina da guerra.

La conduttrice è costantemente impegnata nel lavoro: soprattutto questo 2019, sarà fervido di eventi per la conduttrice. La D'Urso, infatti, oltre a presentare come di consueto Domenica Live e Pomeriggio 5, è anche protagonista del grande ritorno della fiction 'La Dottoressa Giò [VIDEO]'.

Ma non solo. Sarà anche la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello, versione non VIP, e di un nuovo programma che andrà in onda nei prossimi mesi. A quanto pare, quindi, le sue giornate sono costantemente impegnate per portare a termine tutti i suoi obiettivi. Ad ogni modo, però, anche Barbara D'Urso ha le sue debolezze.

Nel corso di un'intervista con il settimanale 'Diva e Donna', infatti, la D'Urso ha svelato di sentire la mancanza di un amore nella sua vita: 'Mi manca un uomo che mi coccola, che mi dice quanto ti amo'.

Oltre a questo, ha anche confermato le voci secondo cui non fa l'amore da tre anni: 'E' proprio vero, vorrei poter dire ho fatto l'amore ieri sera, e invece no'.

La D'Urso non fa l'amore da tre anni e poi parla di Christopher Lambert

Ricordiamo che la D'Urso ha tre figli, avuti da una precedente relazione.

Anche se le sue storie sono naufragate per un motivo o per un altro, la conduttrice non si perde d'animo e continua a sperare che un giorno possa incontrare anche lei l'uomo che sogna.

In merito a questo, ha speso qualche parola su Christopher Lambert. L'uomo, infatti, è stato suo collega nella realizzazione della fiction 'La Dottoressa Giò [VIDEO]', tornata in onda a partire da domenica scorsa, 13 gennaio. In merito a Christopher, la D'Urso ha detto che rappresenta il suo uomo ideale. Nonostante questo, però, tra i due non c'è mai stato nulla. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di apprezzare le sue qualità e le sue doti da uomo sicuro di sé, impavido e molto gentile. Che questo 2019 oltre alle tante proposte lavorative porti anche un nuovo amore per Barbara D'Urso? Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla vita sentimentale della conduttrice.