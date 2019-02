Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, si soffermano su Severo Santacruz interpretato da Chico Garcia. Il latifondista, infatti, farà la conoscenza di Eustaquio Molero, il proprietario delle miniere che versano liquami nocivi sui terreni de Las Lagunas.

Il Segreto anticipazioni: Severo chiede aiuto a Saul

Severo tornerà ad essere il protagonista delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane. Il latifondista, infatti, deciderà di comprare la fattoria de Las Lagunas dopo il fallimento delle sue aziende.

Dagli spoiler si evince che inizieranno i guai per il Santacruz a pochi giorni dall'acquisto della tenuta in quanto scoprirà che alcuni suoi vicini erano morti a causa di un male misterioso.

Inoltre apprenderà che il vecchio proprietario era deceduto sempre per la sopracitata malattia. Il latifondista, a questo punto, cercherà l'appoggio di Saul Ortega per capire se davvero quelle terre sono adatte alla cultura del riso. Infine il fidanzato di Julieta Uriarte scoprirà che sul terreno si era formato in via del tutto naturale uno strato di arsenico, tanto che le acque di irrigazione si sono inquinate.

Il Segreto: Severo conosce Eustaquio Molero

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che il Santacruz e Carmelo perlustreranno la zona con l'aiuto dell'Ortega fin quando scopriranno che una miniera sta eseguendo dei lavori senza i relativi permessi.

I tre amici, a questo punto, cercheranno di mettersi in contatto con il proprietario se quest'ultimo preferisse restare nell'anonimato. Per tale ragione Irene Campuzano deciderà di chiedere l'aiuto di Anacleto: proprio quest'ultimo scoprirà ben presto che il capo della miniera incriminata è solito acquistare i terreni per sfruttali e quindi arricchirsi.

A proposito, il latifondista ed il sindaco di Puente Viejo apprenderanno che il padrone si chiama Eustaquio Molero. I due amici, a questo punto, invieranno all'anziano imprenditore un invito a recarsi al municipio per avere delle delucidazioni. Dall'altro canto, Molero si arrabbierà moltissimo al ricevimento della missiva da parte delle autorità località.

Alla fine accetterà di incontrarlo, sebbene dia l’impressione di non volersi abbassare alle richieste di Severo. Infine si rifiuterà di non usare sostanze nocive per la sua attività alla miniera, tanto che i guai per il Santacruz saranno solo che all'inizio.