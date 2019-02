Annuncio

Ieri, domenica 10 febbraio, è andata in onda la puntata speciale di Domenica in dedicata interamente alla fine del Festival di Sanremo. Mara Venier ha ospitato sul palco dell'Ariston tutti i concorrrenti dandogli la possibilità di esibirsi con le loro canzoni inedite e di rispondere alle domande degli ospiti presenti. Non tutti, però, hanno potuto o voluto presenziare. Basti pensare ad esempio al caos generato da Loredana Bertè, assente per protesta. Ad ogni modo, tra i presenti in studio c'è stato anche il cantante Enrico Nigiotti, il quale ha cantato il suo brano dedicato al nonno. Quando è salito sul palco, però, Nigiotti ha messo in imbarazzo Mara Venier facendole una confessione inaspettata: "Sei il mio sogno proibito da quando ero ragazzino".

L'imbarazzante battuta di Enrico Nigiotti verso Mara Venier

Nel corso della puntata speciale di ieri di Domenica In ne sono accadute davvero di tutti i colori. Gli imprevisti e le piccole gaffe sono stati immancabili. Innanzitutto partendo dalla voce di Mara Venier. La conduttrice, infatti, a causa di un problema di salute ha quasi perso completamente la voce e si è trovata a condurre la puntata quasi afona. Ad un certo punto della trasmissione, la Venier ha chiamato sul palco Enrico Nigiotti per far si che si esibisse con il suo brano dedicato al nonno. Poco prima di iniziare la sua performance, però, il ragazzo ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole la conduttrice e tutti i presenti. Il ragazzo, infatti, in modo sfacciato, le ha detto che rappresenta il suo sogno proibito sin da quando era ragazzino.

La risposta di Mara Venier

La Venier è rimasta naturalmente incredula dinanzi tali parole, non ha potuto nascondere un po' di imbarazzo ma è andata avanti restando al gioco. Il ragazzo, poi, ha incalzato dicendo che i suoi amici gli avessero mandato dei messaggi da censura sulla conduttrice. A quel punto allora la Venier è intervenuta dicendo di farglieli leggere, così almeno si sarebbe tirata un po' su di morale, ma il cantante ha ovviamente negato. Successivamente si è dedicato alla sua performance e a rispondere alle domande dei presenti in studio.

Insomma, un momento davvero imbarazzante e comico che ha smorzato un po' i torni alquanto sostenuti della puntata. Ricordiamo, infatti, che il pubblico e alcuni concorrenti del festival sono un po' in protesta con la giuria per quanto accaduto a Loredana Bertè.