Non c'è pace per Luigi Mastroianni a poche settimane dalla scelta che andrà in onda nello speciale serale di Uomini e donne. Nella registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 10 febbraio negli studi Elios di Roma, il tronista ha dimostrato di essere ancora confuso tra le due ragazze con le quali è arrivato alla fine del suo percorso. Irene, colei che sembrava essere la sua preferita fin dall'inizio, ha continuato a dirsi delusa per i recenti sviluppi con Valentina e a rifiutare un incontro chiarificare con Mastroianni. Valentina, invece, è stata protagonista di una segnalazione che ha reso necessarie le sue successive spiegazioni, nonché l'intervento del suo ex fidanzato. Nell'ultimo appuntamento in studio, è stato concesso ampio spazio anche a Ivan Gonzalez, che è riuscito a riavvicinarsi a Natalia, oltre che ai nuovi tronisti Andrea Zelletta e Angela Nasti.

Uomini e donne anticipazioni: nuovi litigi tra Luigi e Irene

Dopo la disavventura con Sara Affi Fella della scorsa edizione, Luigi Mastroianni continua ad avere difficoltà nella ricerca dell'anima gemella nel Trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News confermano la rabbia di Irene, che ha rifiutato il confronto come il tronista avrebbe desiderato. La corteggiatrice si è limitata a fuggire ancora una volta e Luigi l'ha accusata di scarsa maturità dato che lui avrebbe voluto capire e chiarire le ragioni del suo comportamento. In studio lei ha precisato di ritenere Valentina una ragazza non sincera in quanto il suo interesse per Mastroianni non sarebbe reale.

Tale tesi, in un primo momento, è stata confermata da una segnalazione: una foto nella quale, allo specchio, si intravede chiaramente l'immagine di un ragazzo. Messa alle strette da opinionisti e dal tronista, Valentina ha voluto subito parlare della persona ritratta: un suo ex fidanzato con il quale è rimasta una bella amicizia. A confermare la sua tesi ci ha pensato il diretto interessato che ha voluto conoscere e parlare con lo stesso Luigi.

Trono Classico: Ivan convince Natalia a tornare

La registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 10 febbraio ha concesso ampio spazio anche a Ivan Gonzalez. Anche lui ormai ha poco tempo a disposizione con le sue corteggiatrici prima della scelta e il suo percorso sembra ormai limitato a Natalia e Sonia.

Lo spagnolo ha raggiunto quest'ultima dopo la precedente puntata e le ha confessato di provare dei sentimenti sia per lei che per Natalia. Le ha quindi chiesto di accettare tale consapevolezza e di non lasciare il programma. Ha poi raggiunto anche Natalia in ben due occasioni: nella prima lei apparsa ancora fredda, ammettendo il proprio interesse per Andrea. Nella seconda invece ha fatto un passo indietro, dichiarando di avere voluto mettere alla prova il tronista e di avere sentito la sua mancanza. La corteggiatrice è comunque andata in esterna anche con Andrea, fatto che non è piaciuto molto a Ivan. Angela Nasti, invece, ha cominciato a conoscere meglio i suoi spasimanti con tre esterne (ne sono state mostrate solo due) nelle quali non sono mancati piccoli litigi e riferimenti al comportamento nei social network. A non essere gradito alla tronista, è stato soprattutto il fatto che uno dei suoi corteggiatori avesse spesso pubblicato foto senza maglietta, dichiarazione che ha scatenato l'ilarità in studio.