Le anticipazioni della puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che tutta Puente Viejo crederà che Fè sia morta a causa di un colpo di pistola. In realtà la donna è viva e pronta a lasciare per sempre il paese. Prima di andare, però, la bottegaia chiederà all'amato di seguirla. Ecco i dettagli della vicenda.

La non morte della bottegaia

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto ci comunicano che a Puente Viejo arriverà Faustino per reclamare il denaro preso illecitamente da Fè al bordello. Ricordiamo che la bottegaia si recò in tale luogo per indagare su Nazaria, la consorte per procura del Godoy. Tornando alle trame spagnole, vedremo che la Perez non svelerà a nessuno la vera identità di Faustino.

Poi, però, sarà costretta a rivelare il suo segreto a Mauricio a causa delle sue pressioni.

Quest'ultimo cercherà di proteggere la sua amata e penserà anche di uccidere il nuovo arrivato. Succederà poi che Faustino accetterà di scendere a compromessi con Mauricio ad una condizione: vedere la bottegaia per un'ultima volta. L'uomo, infatti, sarà certo che Fè voglia restituirgli il denaro rubato. L'incontro tra i due però non andrà come ci si immaginava in quanto Faustino colpirà Fè al petto con una pistola. Mauricio sarà il primo a soccorrere l'amata portandola immediatamente dal dottore e sarà lui ad informare i suoi compaesani del decesso della donna.

A seguito di tale morte Elsa inizierà a notare delle cose davvero strane.

Innanzitutto il Godoy si rifiuterà di avviare le indagini per trovare l'assassino della bottegaia (concentrandosi solo sul funerale) mentre il dottor Alvaro sarà estremamente freddo di fronte alla scomparsa prematura della donna.

La morte è stata inscenata

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Fè è viva. Si scoprirà infatti che Mauricio ha inscenato la sua morte per permetterle di rifarsi una vita altrove lontana da Faustino. Grazie a Raimundo, poi, la donna penserà di recarsi in America per raggiungere Prado e Rosario. Prima di partire, però, Fè chiederà al capomastro di partire insieme a lei. Mauricio non accetterà di partire e dirà all'amata di voler restare a Puente Viejo nonostante i forti sentimenti che prova per lei.

Gli spoiler spagnoli non ci dicono altro e soprattutto non ci spiegano se tale vicenda porterà all'uscita di scena dell'amatissima Marta Tomasa Worner, l'attrice che interpreta da anni la Perez. L'unica certezza è che vedremo in Italia tali episodi soltanto tra qualche mese a causa della distanza temporale tra la messa in onda in Spagna e nel nostro paese.