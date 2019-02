Annuncio

Il 15 febbraio inizierà il serale di Uomini e donne: per la prima volta, una scelta sarà trasmessa in prima serata. A scegliere sarà Teresa Langella, ancora indecisa tra Andrea ed Antonio. Su questo serale sono state pochissime le anticipazioni trapelate: Maria De Filippi, al settimanale Oggi, ha spiegato qualche dettaglio in più.

Anticipazioni serale Uomini e Donne: ci saranno Gemma Galgani e De Lellis

Nell’intervista rilasciata, Maria De Filippi spiega che sarà un programma senza conduzione: di conseguenza non sono molte le pretese per gli ascolti. Si tratterà semplicemente di un montaggio, per spiegare passo passo la scelta di Teresa e ripercorrere il suo percorso passato.

Al di là di questo, sicuramente non mancheranno volti noti di Uomini e Donne: Giulia De Lellis, che aveva già annunciato di star collaborando con la redazione, si occuperà del trucco e del "parrucco" di Teresa.

Prenderà parte al progetto anche Gemma Galgani, che vedremo soltanto nella villa, nel difficile compito di invitare Teresa a riflettere e di aiutarla a fare la scelta giusta.

Valeria Marini sarà presente nei panni di party planner: sarà lei l’organizzatrice. Immancabile anche Tina Cipollari, che potrà girare liberamente dappertutto e avrà il compito di pronosticare tutte e quattro le scelte che saranno fatte nel corso delle puntate. Assieme a lei sarà presente anche Gianni Sperti. Sicuramente non mancherà il divertimento e i telespettatori potranno anche rivedere volti amati della trasmissione di Maria De Filippi.

Il serale di Uomini e Donne andrà contro Sanremo Young

Al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha spiegato che sarebbe felicissima anche di un 15% di share, dato che si tratta di un programma particolare, appunto senza conduzione.

Poi ha spiegato che a rendere più difficili le cose sarà lo scontro con Antonella Clerici e Sanremo Young, verso cui la conduttrice Mediaset ha rivolto parole di stima.

”Antonella è un’amica, una grande professionista ed un avversario leale, ma non c’erano alternative per quanto riguarda il giorno della messa in onda”, ha spiegato la De Filippi. Successivamente l’amato volto di Canale 5 si è espresso, a proposito di ascolti, anche su Adrian sostenendo che i numeri in termini di ascolti siano buoni, data la particolarità del prodotto.

Parole positive anche verso l’Isola dei Famosi, che la De Filippi ritiene avere un cast forte e quindi tutte le carte in regola per avere buoni ascolti. Staremo a vedere se il serale di Uomini e Donne riuscirà o meno a battere Sanremo Young.