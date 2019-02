Annuncio

Ieri sera, 5 febbraio è stata trasmessa in prime time su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2019. Dopo indiscrezioni, rumors e polemiche, Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno finalmente dato il via alla 69esima edizione della kermesse canora più famosa di'Italia. Se per caso non avete avuto la possibilità o il tempo di seguire per intero la prima puntata del Festival, sappiate che potrete sempre rivederla in replica sia in televisione che sul web.

Dove vedere la replica della prima serata del Festival

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della prima puntata di Sanremo 2019 sarà disponibile, come ogni altro show della Rai, sul sito on demand Rai Play.

Tale sito, infatti, contiene un'intera sezione dedicata al festival, dove è possibile rivedere le serate già andate in onda e tutte le clip riguardanti i cantanti in gara e gli ospiti dello show. Da non dimenticare che per visualizzare i video contenuti su Rai Premium è necessario registrarsi gratuitamente al sito. Inoltre, sarà possibile seguire il Festival anche da smartphone e tablet, grazie ad un'app gratuita, disponibile sul sito Rai Premium stesso. Per quanto riguarda la replica televisiva andrà in onda su Rai Premium mercoledì 6 febbraio a partire dalle 14.00.

Bocelli incanta tutti

La prima puntata del Festival di Sanremo si è aperta con la presentazione dei conduttori della kermesse e con l'ingresso di Claudio Baglioni. Subito dopo Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Baglioni hanno presentato i big in gara, spiegando il regolamento di quest'anno e i vari modi per votare la propria canzone preferita.

Ad esibirsi per primo è stato Francesco Renga con la sua canzone "Aspetto che torni", subito seguito da Nek, Nino D'angelo e da tutti gli altri. Nel corso della serata poi, fra un'esibizione dei cantanti in gara e l'altra, c'è stato spazio per Pierfrancesco Favino che si è esibito insieme a Virginia Raffaele in un medley di canzoni prese dai musical più famosi degli ultimi tempi, fra cui Mary Poppins e Bohemian Rhapsody. Poi si è esibita, in qualità di ospite, la cantante Giorgia che ha eseguito alcuni dei pezzi più famosi degli anni 80 e 90, fra cui "Una storia importante" di Eros Ramazzotti e "I will always love you" di Whitney Houston. Il momento più atteso del Festival è stato l'arrivo sul palco di Andrea Bocelli, che ha incantato tutti cantando con il figlio la canzone "Fall on me".