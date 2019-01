Annuncio

L'Inter di Spalletti si appresta a sfidare in casa, allo stadio di San Siro, la Lazio di Simone Inzaghi, dopo essere stata sconfitta nella trasferta di domenica scorsa dal Torino con il punteggio di 1-0. Oggi, 31 gennaio, alle 21.00, si giocherà il match Inter-Lazio, valevole per i quarti di finali della Coppa Italia [VIDEO] 2018-2019. Ma dove potranno guardare i tifosi questo avvincente match? Potranno goderselo solo ed esclusivamente in chiaro sui canali e sui siti ufficiali della Rai.

Dove vedere Inter-Lazio

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la gara che vede affrontarsi i neroazzurri e i biancocelesti sarà trasmessa in diretta ed in chiaro su Rai [VIDEO] 2 a partire dalle ore 21.00.

Ovviamente, il collegamento con lo stadio di San Siro avverrà diversi minuti prima, in modo da permettere ai telespettatori e ai tifosi di assistere al prepartita e all'ingresso in campo delle due squadre. Da non dimenticare che la Rai trasmetterà la partita fra l'Inter e la Lazio in diretta ed in chiaro anche dal sito ufficiale di Rai 2, quindi sarà possibile vedere la sfida anche da pc e dai dispositivi mobili.

Le probabili formazioni

L'Inter di Luciano Spalletti si presenta alla sfida contro la Lazio, dopo aver conservato la terza posizione in campionato, nonostante la pesante sconfitta sul campo del Torino. La Lazio, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga patita dalla Juventus con il punteggio di 2-1. Secondo le ultimissime indiscrezioni riguardanti le formazioni, gli undici giocatori neroazzurri che stasera scenderanno in campo a San Siro, dovrebbero essere i seguenti: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrji, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Gagliardini, Politano, Nainggolan, Candreva e Icardi.

Gli undici scelti da Simone Inzaghi per affrontare l'Inter dovrebbero essere invece: Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto e Immobile.

L'arbitro e le statistiche

L'arbitro del match sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, mentre i suoi assistenti saranno Vuoto e Manganelli. Il quarto uomo sarà Calvarese, la Var sarà presenziata da Luca Banti con il suo assistente Vivenzi.

L'Inter e la Lazio si sono affrontate in Coppa Italia per ben 16 volte: 6 volte hanno vinto i neroazzurri, 5 i biancocelesti e in 5 occasioni gli incontri sono finiti in parità. Da non dimenticare che l'Inter, nelle ultime sei edizioni della Coppa Italia, è stata eliminata per 4 volte ai quarti di finale, riuscendo a passare il turno solamente in 2 occasioni.