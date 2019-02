Annuncio

Annuncio

Nella serata tra il 5 e il 6 febbraio, è andata in onda la prima diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto Patty Pravo insorgere contro l'entourage della kermesse musicale, a causa di un audio-malfunction; nello specifico, Patty e il suo compagno di gara sanremese, Briga, sono stati impossibilitati a cantare e per almeno un minuto non è mai partita la base della loro canzone ammessa alla sessantanovesima edizione del Festival, dal titolo 'Un po' come la vita'.

Patty Pravo contro il Festival di Sanremo 2019

''Ma Briga è forte''...

ha chiosato in chiave ironica Patty Pravo, in diretta alla prima puntata del Festival di Sanremo 2019, mentre dalla regia della kermesse musicale non partiva la base della canzone presentata in collaborazione con Mattia Briga, l'ormai ex-cantautore rap di 'Amici di Maria De Filippi'.

Advertisement

'Io intanto resto qui appeso al microfono'', ha controbattuto Briga, in risposta al problema tecnico di cui il duo è diventato accidentalmente protagonista. L'audio-malfuncion subito da Patty Pravo e Briga al Teatro Ariston è diventato nel giro di pochi minuti virale nel web; sui social è stato divulgato il video contenente le esclusive immagini di quanto è accaduto ai danni del duo più chiacchierato della prima serata del Festival di Sanremo 2019, che hanno divertito il popolo del web.

''Ma sono venuta a passeggiare o a cantare?'', ha indirettamente domandato stizzita Patty Pravo, alla regia di Sanremo, un momento televisivo quello registratosi prima che partisse la base della canzone 'Un po' come la vita' che ha segnato la prima diretta ufficiale della kermesse della canzone made in Italy.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le dichiarazioni rilasciate da Patty Pravo sono finite nel giro di pochi minuti ovunque, in rete, e sui social gli internauti si sono divertiti a condividere le immagine del problema tecnico riscontrato da Patty Pravo e Mattia Briga, i quali, stando a quando emerge alla visione dei primi commenti trascritti via social, potrebbero aggiudicarsi un posto tra i 3 podi del contest sanremese. 'Un po' come la vita' è una ballad sulla vita stessa e sull'amore, che è descritto come il motore propulsore della vita.

Il problema audio colpisce anche Renga, Nino D'Angelo e Nek

L'audio malfunction di cui sono rimasti vittime Patty Pravo e Briga non è stato l'unico momento d'imbarazzo del Festival di Sanremo 2019. La prima performance in assoluto di Sanremo, eseguita dal cantante Francesco Renga, sarebbe stata segnata da un problema tecnico, che avrebbe compromesso la buona resa dell'audio sia della base musicale della canzone presentata dall'artista sia della voce di Renga, il quale non è sfuggito alle numerose critiche ricevute online. Altri problemi dello stesso tipo hanno coinvolto anche Nino D'Angelo e Nek.