Annuncio

Annuncio

Dopo la tempesta per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è tornato il sereno. Nelle scorse ore è stato il compleanno del cantante partenopeo e la sua compagna ha deciso di fargli un regalo davvero speciale: una festa a sorpresa. La serata organizzata dalla cantante originiaria di Sora si è rivelata un vero successo. La compagna di Gigi non ha voluto lasciare davvero nulla al caso. All'evento erano presenti proprio tutti, compresi i figli del cantautore avuti dal precedente matrimonio.

Terminata la festa, però, un utente su Instagram ha fatto infuriare Gigi per un commento scritto sotto un post di Anna.

Dopo la bella serata Gigi D'Alessio, nonostante non sia un assiduo frequentatore del mondo social, ha pubblicato un messaggio di ringraziamento: "Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali e la bellissima festa a sorpresa organizzata ieri da Anna".

Annuncio

Anche la Tatangelo ha voluto omaggiare il suo compagno pubblicando a sua volta delle parole d'affetto per il suo Gigi. Anna ha ribadito a gran voce la voglia di stare accanto a lui nonostante il momento di crisi che hanno attraversato, e ha rinnovato i suo auguri al compagno.

A quel punto tra i vari commenti positivi è arrivato quello di un utente, piuttosto sgradevole: "Anna ma come c... fai a stare con quell'essere. Tu sei bellissima, potresti avere il mondo". Se la cantante aveva deciso di sorvolare, la replica di Gigi D'Alessio non si è fatta attendere ed è stata piuttosto dura: "St.... Il mondo l'ha già trovato con me". Ancora una volta la coppia è stata bersagliata, ma ormai sia Anna che Gigi sono abituati agli attacchi gratuiti.

Annuncio

Forse, l'unico modo per mettere a tacere tutte le malelingue oggi, potrebbe essere rappresentato dalle nozze, tanto desiderate dalla cantante. Ricordiamo infatti che la crisi tra i due arrivò proprio per il mancato matrimonio.

Che Tempo che Fa: la Tatangelo ospite di Fazio

Anna Tatangelo giorno dopo giorno sembra ottenere l'affetto e la stima di tantissime persone, soprattutto sui social. Per la cantante di Sora questa è una grande rivincita personale. Dopo aver intrapreso la relazione con Gigi D'Alessio, infatti, è stata oggetto di numerose critiche, che purtroppo ancora oggi continuano ad arrivare. La sua popolarità sui social comunque continua a crescere: ad oggi la donna per ogni foto pubblicata riceve tantissimi like, grazie anche alla sua bellezza.

Annuncio

Anna domenica sarà ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. La donna oltre a parlare della riuscita festa a sorpresa per il suo compagno in occasione del cinquaduesimo compleanno parlerà del suo nuovo disco e del relativo tour, che partirà a breve da Roma.