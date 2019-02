Annuncio

Annuncio

Quando l’Isola dei Famosi chiuderà i battenti, sarà il Grande Fratello Nip - anche quest’anno condotto da Barbara D’Urso - a monopolizzare l’attenzione degli amanti dei reality su Canale 5. Già arrivano le prime indiscrezioni su quelli che saranno concorrenti ed opinionisti: in circolazione i nomi di Vladimir Luxuria tra gli opinionisti e Francesca De André tra i concorrenti.

GF 16 anticipazioni: Simona Izzo abbandona, voci su Luxuria

Sarebbe quasi confermato l’abbandono dell’opinionista Simona Izzo, che l’anno scorso ha affiancato Cristiano Malgioglio lungo tutto il percorso del GF: le cause di questo addio sarebbero da ricercare nell’impegno ormai fisso della regista e doppiatrice, sempre presente nelle puntate di Domenica In su Rai 1.

Annuncio

Al Grande Fratello 16 potrebbe esserci, insieme a Malgioglio (che sembra essere invece confermato), Vladimir Luxuria, che tutti ricordano per la sua esperienza di opinionista all’Isola dei Famosi.

Questa informazione - che per il momento rimane solamente un’indiscrezione - è stata riportata nella giornata odierna, mercoledì, dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Lo stesso giornale ha poi riportato delle novità per quanto riguarda i nuovi concorrenti del Grande Fratello.

Francesca De André potrebbe essere una concorrente

Nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi, sono state rilasciate interessanti indiscrezioni secondo le quali la prima concorrente confermata del nuovo GF condotto da Barbara D’Urso sarebbe Francesca De André.

Annuncio

I migliori video del giorno

La ragazza, figlia di Cristiano De André, potrebbe essere stata scelta per via della frequenza con la quale partecipa ai salotti di Domenica Live e Pomeriggio Cinque: anche questa non è una notizia certa, ma anche l’anno passato Barbara D’Urso ha deciso di far entrare nella casa più spiata d’Italia dei personaggi abbastanza conosciuti e assidui frequentatori delle sue trasmissioni.

La De André sembra essere una scelta papabile sia per il suo carattere che potrebbe promettere scintille, sia per la sua storia con Daniele Interrante (anch’esso spesso presente nei programmi della D’Urso), ormai conclusasi.

Ad ogni modo proprio negli ultimi giorni la ragazza ha preso parte ai programmi di Barbara D’Urso per smentire il gossip che la voleva fidanzata con Costantino Vitagliano; un personaggio ‘di punta’, che per questo motivo potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello 16.

Annuncio

Attendiamo le notizie ufficiali.