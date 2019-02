Annuncio

Tra i protagonisti di questo Festival di Sanremo 2019 vi è sicuramente Irama, il quale oltre ad essere una delle voci più apprezzate di questa edizione continua ad essere anche al centro del gossip per la sua tanto chiacchierata storia d'amore con Giulia De Lellis, l'amata protagonista di Uomini e donne. In molti in queste ore si stanno chiedendo come proceda la love story tra Giulia e Irama, dato che la De Lellis non è stata avvistata in questi giorni a Sanremo e che qualcuno ha ipotizzato che ci fosse aria di crisi tra i due.

La verità di Irama sulla storia d'amore con Giulia De Lellis

In un primo momento, infatti, era stato detto che Giulia De Lellis si sarebbe trasferita a Sanremo per tutta la settimana del Festival, in modo tale da supportare e sostenere Irama durante questa sua nuova avventura professionale.

Eppure in questi cinque giorni la De Lellis non si è mai vista in Riviera ed ecco che i fan hanno subito ipotizzato che le cose tra i due non stessero andando nel verso giusto.

A fare un po' di chiarezza, però, è stato Irama nel corso dell'ospitata di venerdì pomeriggio a Vieni da me, dove ha risposto in prima persona alla domanda che gli è stata fatta su Giulia De Lellis. Il giovane cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi ha smentito tutti i rumors di queste ore legati alla presunta crisi con la giovane De Lellis, affermando che tra di loro procede tutto nel migliore dei modi.

'Giulia? Siamo molto felici, tra noi va tutto bene', ha dichiarato Irama in diretta al programma pomeridiano di Raiuno.

Insomma i fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo e stare tranquilli, dato che nonostante l'assenza della De Lellis a Sanremo, la love story con Irama procede nel migliore dei modi.

Il ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e donne

Non si esclude che Giulia abbia deciso di non sbarcare in Riviera per non spostare l'attenzione sul gossip e fare in modo che la stampa resti concentrata solo su Irama dal punto di vista musicale. Potrebbe arrivare in vista del gran finale di questa sera? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Di sicuro Giulia De Lellis in questi giorni è stata impegnata con le riprese del serale di Uomini e donne, in partenza da venerdì 15 febbraio in prime time su Canale 5.

La giovane De Lellis, infatti, sarà una delle protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi che approda in prime time per trasmettere le puntate dedicate alle scelte dei tronisti. La prima sarà quella di Teresa Langella e Giulia le darà dei consigli sul vestito da scegliere.