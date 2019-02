Annuncio

Questa sera va in onda la quinta e ultima puntata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Vediamo scaletta e ospiti previsti.

Sanremo 2019: ascolti 4° puntata e vincitore duetto

Lo show condotto dal direttore artistico Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ha intrattenuto nella quarta puntata più di 9 milioni di telespettatori, con uno share pari al 46,1%. La serata dedicata ai duetti con gli artisti ha ottenuto uno share del 45,49% nella prima parte mentre ha registrato uno share del 48,49% nella seconda parte. Risultati in calo rispetto allo scorso anno ma comunque positivi. Nella penultima puntata non è stata resa nota la classifica provvisoria dei cantanti in gara ma è stato annunciato solamente il vincitore del premio "Migliore Duetto" che è andato a Motta per la canzone "Dov'è l'Italia" con Nada. La vittoria del cantante, decretata dalla Giuria d’Onore, che comprendeva Mauro Pagani, Ferzan Ozpetek, Camila Raznovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich, non è stata ben accettata dal pubblico presente al Teatro Ariston. I presenti infatti hanno manifestato il proprio disappunto per la canzone vincitrice.

Anticipazioni ultima puntata: scaletta e ospiti del Festival di Sanremo

Nell'ultima puntata di Sanremo 2019, torneranno a cantare i 24 cantanti in gara e ascolteremo la canzone nella versione originale. Gli ospiti della puntata sono Eros Ramazzotti e Elisa. Eros Ramazzotti si esibirà con Claudio Baglioni e Luis Fonsi con il quale canterà "Per le strade una canzone", singolo contenuto nell'album Vita ce n'è. Elisa, oltre al duetto con il direttore artistico, canterà il nuovo brano "Anche Fragile". Questa sera, cambia il regolamento per decretare il vincitore finale. Il trionfatore della 69° edizione del Festival della canzone italiana sarà scelto attraverso il voto della giuria degli esperti (per il 20%), il voto della sala stampa (per il 30%) e il televoto (per il 50%).

Saranno assegnati i premi per il vincitore, il premio per il miglior testo (giuria d’Onore), il premio della critica, e il premio della sala stampa. Ecco la scaletta dell'ultima puntata:

Daniele Silvestri

Anna Tatangelo

Ghemon

Negrita

Ultimo

Nek

Loredana Bertè

Francesco Renga

Mahmood

Ex Otago

Il Volo

Paola Turci

Zen Circus

Patty Pravo e Briga

Arisa

Irama

Achille Lauro

Nino D’Angelo e Livio Cori

Federica Carta e Shade

Simone Cristicchi

Enrico Nigiotti

Boomdabash

Einar

Motta