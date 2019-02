Annuncio

Annuncio

Il Festival di Sanremo continua a scatenare polemiche e quella delle ultime ore ha come protagonista Francesco Renga, tra i 24 Big di questa 69esima edizione della kermesse musicale. Ieri sera Renga è stato ospite al DopoFestival condotto da Rocco Papaleo dove si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che hanno scatenato una vera e propria bufera in rete e sui social.

Esplode la bufera su Francesco Renga al Festival di Sanremo: 'E' un maschilista'

Il cantante si è espresso sul motivo per cui quest'anno al Festival di Sanremo ci fossero meno donne e un maggior numero di artisti maschili. Renga ha affermato che le voci maschili sarebbero più armoniose di quelle femminili. Secondo la sua opinione infatti, la voce maschile avrebbe una gradevolezza diversa all'orecchio umano, differente da quella femminile; proprio per questo motivo ci sarebbe un maggior numero di artisti maschi sul palco dell'Ariston.

Annuncio

'Le voci femminili hanno delle frequenze diverse e quindi vengono apprezzate solo quando sono veramente speciali', ha chiosato Renga.

Dichiarazioni che hanno scatenato la bufera sui social, dove in moltissimi si sono schierati contro il cantante. 'E' possibile che nel 2019 dobbiamo sentire ancora queste affermazioni?', si chiedono diversi utenti su Twitter e ancora: 'Renga ma cosa dici? Maschilisti che credono di avere il mondo ai loro piedi'

Le polemiche di ieri sera sul Festival di Sanremo: Gue Pequeno contro Pio e Amedeo

Ma questa non è l'unica polemica delle ultime ore che ruota intorno al Festival di Sanremo. Ieri sera, infatti, è salito sul palco dell'Ariston anche il rapper Gue Pequeno, protagonista di un duetto con Mahmood.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'abbigliamento di Gue ha scatenato l'ilarità del duo comico Pio e Amedeo, i quali hanno postato un messaggio sui social in cui dicevano che Gue sembrava la scimmietta di Dolce Remì vestito in quel modo.

Una battuta che non è piaciuta per niente al rapper, il quale ha replicato alla battuta del duo comico, dicendo che le uniche scimmie sarebbero semmai state loro. Durante la quarta puntata del Festival c'è stata la proclamazione della canzone vincitrice della serata dei duetti. I trionfatori sono stati Motta e Nada, che però sono stati accolti da alcuni fischi e 'buu' sul palco: un momento decisamente imbarazzante per i due artisti, che tuttavia hanno fatto finta di niente, godendosi il momento della proclamazione.