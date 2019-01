Annuncio

Si sta parlando con una certa insistenza del serale di Uomini e donne, sul quale non ci sono ancora molte certezze. Infatti la pubblicità che sta andando in onda su Canale 5 parla di puntate che verranno trasmesse "prossimamente", senza alcun riferimento temporale preciso.

In queste ultime ore, tuttavia, è stata Giulia De Lellis a dare un'anticipazione (forse per errore) sul giorno in cui dovrebbe debuttare quest'inedita versione in prima serata del dating-show: si tratta del 15 febbraio.

Giulia De Lellis svela: 'La prima data del serale il 15 febbraio'

La fashion blogger quest'oggi ha rivelato, nel corso di una Instagram Stories, che le è stato comunicato dalla produzione quando partirà Uomini e Donne in prime-time: "Una cosa che mi hanno svelato e che però non vi ho ancora detto ed è importantissima - ha affermato un'entusiasta Giulia De Lellis - è la prima data del serale di Uomini e Donne che sarà il 15 febbraio".

Durante la trasmissione sarà soprattutto l'ex fidanzata di Andrea Damante ad accompagnare tronisti e corteggiatori fino al momento della scelta ed oggi, 31 gennaio, si terrà la prima registrazione. L'influencer, infatti, ha raccontato che si stava recando insieme alla redazione nella villa dove Teresa Langella farà la sua scelta, aggiungendo al contempo di non poter rilasciare ulteriori anticipazioni.

Il primo appuntamento del 15 febbraio, dunque, quasi certamente dovrebbe essere incentrato sulla conclusione del percorso di Teresa Langella che, a questo punto, dovrebbe essere la prima tronista a scegliere.

Anticipazioni sul serale di Uomini e Donne

Intorno alla versione di Uomini e Donne in prima serata ci sono ancora diversi dubbi, poiché è stata vietata la divulgazione di qualsiasi genere di informazione o di spoiler: soltanto Raffaella Mennoia ha pubblicato qualche fotografia della location scelta.

La trasmissione - che dovrebbe partire dopo la fine di "Chi vuol essere milionario?" - si soffermerà sulle scelte dei tronisti. Al momento non è trapelata alcuna indiscrezione sull'eventuale coinvolgimento di alcuni protagonisti del Trono Over, anche se sembra che la produzione sia orientata a dedicare questo format speciale soltanto ai giovani.

Nei prossimi giorni verrà ulteriormente definito il ruolo di Giulia De Lellis (c'è addirittura chi parla di co-conduzione). Ad ogni modo, questo per l'influencer romana è indubbiamente un periodo denso d'impegni, giacché pare che possa anche accompagnare il fidanzato Irama al Festival di Sanremo per smentire le ultime voci che parlano addirittura di una rottura tra i due: del resto, proprio l'ex corteggiatrice in questi ultimi giorni ha spiegato di essere al lavoro per un progetto molto importante che la sta costringendo a spostarsi di frequente tra Verona e Milano. A questo punto, non resta che attendere ulteriori anticipazioni sulla versione serale del popolare dating-show di Maria De Filippi.