Annuncio

Annuncio

La fortunata fiction "Che Dio ci aiuti 5", in onda su Rai 1 giovedì 28 febbraio, propone nuove e interessanti storie incentrate sui vivaci componenti del Convento degli Angeli. Elena Sofia Ricci veste i panni della premurosa suor Angela, pronta a immergersi nei problemi altrui. La Serie TV che ha conquistato gli italiani per la semplicità e la ricchezza di contenuti giunge alla settima puntata, proponendo due avvincenti episodi. Di seguito le anticipazioni relative al settimo appuntamento.

Spoiler episodio 13: 'Battiti'

Gli spoiler di "Che Dio ci aiuti 5", relative al settimo appuntamento, pongono al centro della scena suor Angela, la quale cerca di salvare una ragazza temeraria, perché crede che la vita sia un gioco.

Annuncio

Intanto Azzurra, che nella puntata precedente ha rifiutato un bacio da Athos perché presa alla sprovvista, dietro consiglio della figlia, prova a non allontanare l'imprenditore. I due si riavvicinano ma c'è un qualcosa che frena la ragazza, e che non le consente di vivere la propria storia con Athos. Il pensiero costante alla perdita di Guido, il marito morto in un incidente, tormenta Azzurra e non le permette di vivere il presente con felicità. Emma nel frattempo sta approfondendo la conoscenza con il padre e sembra che tra i due stia nascendo una bella intesa.

Nella puntata precedente della fiction "Che Dio ci aiuti", i due hanno mostrato di avere molto in comune, ma Azzurra è gelosa di questa intesa.

Annuncio

Azzurra dovrà placare l'ira di Emma, annoiata dalle continue scuse della madre. E Ginevra? La simpatica e sensibile aspirante suora, attratta inconsapevolmente da Nico, in questa puntata avrà un grande impegno: dovrà fingersi la fidanzata dell'avvocato per una sera. Nella puntata precedente, la novizia si è aperta all'avvocato, fidandosi di lui e raccontandogli il suo passato tormentato dalle violenze del padre nei confronti della madre. La ragazza, trovandosi in difficoltà legali sempre a causa del padre, ricorre a Nico per non perdere la sua casa nativa. Adesso è Valentina a chiederle di fingersi la ragazza di Nico, perché ha paura di affrontare da sola una cena con Alessio.

Che Dio ci aiuti 5, episodio 14: 'Da grande'

Nell'episodio 14 entrerà in scena la mamma delle gemelline, Teodora, che ha deciso di lasciare le figlie per intraprendere la carriera di attrice.

Annuncio

A seguito di una crisi post-parto, la giovane donna, pur amando le sue due figlie, ha deciso di andare via. Tornata da Hollywood rivelerà una notizia a Gabriele, già deluso dal comportamento di Valentina, che non prova più niente per lui, poiché presa dalla storia con il fisioterapista. Intanto Ginevra è sempre più attratta da Nico e in assenza di Maria, che si dovrà allontanare per un po', i due passeranno più tempo insieme. Valentina invece sarà impegnata a realizzare il sogno di Eugenia, la bimba affetta da tumore, cioè quello di incontrare Benji & Fede. E Azzurra? La ragazza potrebbe utilizzare la carta di credito dimenticata da Athos in convento, ma suor Costanza farà di tutto per evitare che la giovane spenda tutti i soldi facendo shopping.